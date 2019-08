TPS ja Ilves antavat isolla kädellä Kiekkohaille – täysi Salon jäähalli on iso osa varainhankintaa

TPS ja Ilves pelaavat harjoitusottelun tänään Salon jäähallissa. Joukkueiden näkökulmasta ottelu on tärkeää valmistautumista 24 päivän kuluttua alkavaan liigakauteen.

Salon Kiekkohaiden näkökulmasta kyseessä on merkittävä kädenojennus.

– Vaikka tässä on unettomia öitä vietetty, niin kyllä se kannattaa. Tämä ottelu on merkittävä osa varainhankintaamme eikä TPS ja Ilves ota tästä mitään. Meidän pitää vain syöttää ja juottaa heidät, Kiekkohaiden toiminnanjohtaja Marco Lindsten kiittelee.

Vuosi sitten Salossa pelattu TPS–Tappara-harjoitusottelu täytti jäähallin äärimmilleen. Katsojia oli 1 093. Lindsten toivoo samanlaista yleisömäärää myös tänään. Ennakkolippuja on myyty 250–300 kappaletta.

– Vähän se aina jännittää, paljonko porukkaa tulee. 1 100 olen ilmoittanut maksimimääräksi. Toivottavasti kaikki mahtuvat.

Halliin on tehty lisäpaikkoja rullaamalla Urheilupuiston tekonurmen siirtokatsomoita jäähallin kaupungin puoleiseen päätyyn.

Tapahtumasta on syntymässä mukava perinne, vaikka se oli jäämässä yhteen kertaan.

– Vuosi sitten Tappara-matsin jälkeen sanoin, ettei ihan heti uudelleen järjestetä.

– Maaliskuussa Niittymäki (TPS:n urheilutoimenjohtaja Antero) soitti ja kysyi, voidaanko tulla uudestaan. Sanoin, että ei kai siinä, tulkaa vaan, Lindsten nauraa.

TPS–Ilves ei ole Kiekkohaiden ainoa iso panostus tälle kaudelle, sillä joulukuun lopussa Salossa pelataan kolme U17-poikien maaottelua Suomi–Tshekki.

TPS:n päävalmentaja Kalle Kaskinen pitää Salossa pelattavaa ottelua tärkeänä ”ilosanoman levittäjänä”.

– Viime vuonna Salossa oli hyvä tapahtuma; halli täynnä ja ihmiset innoissaan. Samalla valmistaudumme ääritosissaan alkavaan liigakauteen. Tämä on ”win–win”-tilanne.

Kaskinen paljastaa, että TPS saapuu Saloon parhaalla miehistöllään. Mukana on koko konkariosasto: 609 NHL-ottelun Lauri Korpikoski, maestro Ilari Filppula, jenkkipakki Joe Piskula ja kesän ykköshankinta Petteri Wirtanen.

Kaskiselle Salo on tärkeä paikka ulkojääkiekkoilullisista asioista.

– Vanhemmat ovat kotoisin Koski–Kuusjoki-akselilta ja olen paljon viettänyt aikaa siellä. Salo on siinäkin mielessä tuttu paikka ja lähellä sydäntä, että siellä asuu paljon sukulaisia.

– Salon jäähallissa olen pelannut varmaan pikkupoikana tai ehkä II tai III divisioonaa.

TPS:n viime kausi oli kaksijakoinen. Vahva syyskausi suli kevätauringossa, runkosarjan kakkossija vaihtui nelossijaan ja puolivälierissä tuli lähtö tulevaa mestaria HPK:ta vastaan.

Pitkän kesän aikana tehdyn analyysin jälkeen korjausliikkeet ovat selvät.

– Kohtasimme viime kaudella paljon vastoinkäymisiä. Oli loukkaantumisia ja Korpikosken sairastuminen (suolistosairaus ja sydänlihastulehdus). Ne sekoittivat ja loivat häiriötä arkitekemiseen, Kaskinen kertoo.

– Nyt teemme töitä joukkueen yhtenäisyyden parantamiseen ja hyvän ilmapiirin luomiseen. Silloin siedämme enemmän ja paremmin huolia ja murheita.

TPS menetti viime kauden kolme parasta pistemiestään: MM-kultasankari ja NHL:n kakkosvaraus Kaapo Kakko lähtee New York Rangersiin, Oula Palve teki sopimuksen NHL-seura Pittsburgh Penguinsin kanssa ja poissa on myös tehopuolustaja Ilkka Heikkinen. Poissa on myös Pelicansin siirtynyt somerolaislähtöinen Otto Nieminen.

Tilalle ei ole tullut läheskään saman tason pelaajia, kun samaan aikaan esimerkiksi Ilves oli yksi siirtokesän voittajista.

– Joukkueen profiili on muuttunut. Emme edes yrittäneet hommanneet sen profiilin pelaajia kuin Kaapo tai Oula oli. Olemme vahvistaneet joukkueen leveyttä ja TPS-identiteettiä. Yritämme löytää paremman balanssin hyökkäyksen ja puolustuksen välille, Kaskinen kertoo.

Aikooko TPS hankkia vielä pelaajia ennen kauden alkua?

– Ei. Meillä on viisi kentällistä pelaajia ja tilanne on tosi hyvä.

Keitä salolaisten kannattaa sitten seurata tänään?

– Filppula tekee tälläkin kaudella paljon pisteitä, kokeneempi ruotsalainen Anton Holm on tehnyt hyvät tehot Allsvenskanissa ja sitten on vielä Korpikoski ja kumppanit.

– Omista nuorista Lauri Pajuniemen on otettava vaikean kauden jälkeen seuraava steppi. Ei nyt Kaapon luistimiin tarvitse hypätä, mutta vähän samanlaista roolia, Kaskinen luettelee.

Harjoitusottelu TPS–Ilves Salon jäähallissa torstaina kello 18.