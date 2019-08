Trump läimäisi uusia tulleja kiinalaistuotteille vain päivä kauppaneuvottelujen uudelleen käynnistymisen jälkeen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt syyskuun alusta alkaen uudet 10 prosentin tuontitullit kiinalaistuotteille. Uutistoimisto Bloombergin mukaan tullit koskevat aiemmin tullittomia tuotteita, joiden arvo on noin 300 miljardia dollaria.

Yhdysvallat on jo aiemmin langettanut 25 prosentin tullit 250 miljardin dollarin tavaraerille, jotka saapuvat Kiinasta.

Trumpin ilmoitti uusista tulleista vain päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Kiina olivat jälleen neuvotelleet kasvotusten kauppasopimuksesta. Neuvottelut olivat olleet katkolla toukokuusta saakka, sillä Yhdysvallat katsoi, ettei Kiina ollut pitänyt kiinni sitoumuksistaan.

Trump selitti uusia tulleja Twitterissä sanomalla, että Kiina ei ole edelleenkään pitänyt kiinni sitoumuksistaan.

– Kiina lupautui ostamaan suuria määriä maataloustuotteita Yhdysvalloista, mutta ei tehnyt niin. Lisäksi ystäväni, (Kiinan) presidentti Xi sanoi, että hän lopettaisi fentanyylin myymisen Yhdysvaltoihin. Näin ei koskaan tapahtunut ja monet amerikkalaiset kuolevat yhä, Trump moitti moniosaisessa tviittisaagassaan.

Kurittavaa ilmoitusta seurasi henkeä nostattava kirjoitus, jossa Trump kertoi Yhdysvaltain jatkavan kauppaneuvotteluja positiivisessa hengessä ja toivoi maiden yhteisen tulevaisuuden olevan kirkas.

Kiina kertoi aiemmin torstaina alkaneensa kasvattaa maataloustuotteiden tuontia Yhdysvalloista. Kauppaministeri Gao Feng sanoi, että Kiina on heinäkuun puolivälistä asti keskustellut esimerkiksi soijapapujen, puuvillan ja porsaanlihan ostoista.

Gaon mukaan myös uusia ostoja olisi jo tehty, ja yhtiöt ovat voineet anoa poikkeuslupaa maataloustuotteiden tuontitullien alentamiselle.

STT

