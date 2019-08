Trump määräsi Venezuelan hallinnon varat jäihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt Venezuelan hallinnon Yhdysvalloissa olevat varat jäädytettäviksi. Samalla Trump kielsi rahansiirrot maan viranomaisten kanssa.

Tiistaina julkistettavalla päätöksellä Yhdysvallat kertoo reagoivansa presidentti Nicolas Maduron ja hänen hallintonsa vallankäyttöön ja ihmisoikeusloukkauksiin.

Wall Street Journalin mukaan vastaavaa toimea ei ole nähty läntisellä pallonpuoliskolla yli 30 vuoteen. Venezuelan hallinnolle määrätyt pakotteet ovat samanlaisia, joita Pohjois-Korean, Iranin, Syyrian ja Kuuban johtajille on asetettu.

Jo aiemmin Yhdysvallat on asettanut pakotteita yli sadalle venezuelalaiselle henkilölle ja toimijalle. Pakotelistalla ovat muun muassa valtion omistama öljy-yhtiö Petroleos de Venezuela SA ja Venezuelan keskuspankki.

Yhdysvaltain viranomaislähteen mukaan uudet pakotteet voivat kohdistua lähestulkoon kaikkiin yrityksiin tai henkilöihin, jotka yrittävät käydä kauppaa tai tarjota apuaan kenellekään Maduron hallintoon liittyvälle taholle.

Venezuela on ollut kuukausia poliittisessa kriisissä. Yhdysvallat ja useat muut länsimaat ovat tukeneet Venezuelan oppositiojohtajaa Juan Guaidoa.

Syvä lama on piinannut maata jo viisi vuotta. Venezuelassa on yleisesti pulaa ruuasta ja lääkkeistä. Julkiset palvelut pettävät.

YK:n mukaan jopa neljännes Venezuelan 30-miljoonaisesta väestöstä on avuntarpeessa. Vuodesta 2016 alkaen yli kolme miljoonaa asukasta on jättänyt maan.

