Trump: Tiananmenin aukion toisinto Hongkongissa haittaisi Kiinan ja USA:n kauppaneuvotteluita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Kiinaa, että Tiananmenin aukion tapahtumien toisinto Hongkongin mielenosoittajia vastaan haittaisi Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluita. Maiden välisten kauppaneuvotteluiden on määrä jatkua lähipäivinä puhelinneuvotteluilla.

– Luulen, että olisi todella vaikea hyväksyä, jos he (Kiina) tekisivät väkivaltaa, jos tulisi toinen Tiananmenin aukio, Trump sanoi toimittajille New Jerseyssä.

Tiananmenin tapahtumilla tarkoitetaan Pekingin Taivaallisen rauhan aukion mielenosoitusten väkivaltaista tukahduttamista 30 vuotta sitten.

Hongkongissa ja maailmalla on pelätty Manner-Kiinan mahdollista aseellista puuttumista alueen tapahtumiin. Viime kuun lopulla julkaistussa propagandavideossa Kiinan armeija vyörytti muun muassa tankkeja Hongkongin kaduille mielenosoituksia taltuttamaan.

Kiinalaisia joukkoja on ollut myös kerääntyneenä Hongkongin rajan lähelle Shenzhenin kaupunkiin. Kiinan valtionmedia on kuitenkin vakuuttanut, etteivät vuoden 1989 tapahtumat tule toistumaan Hongkongissa, vaikka Kiina päättäisi kukistaa mielenosoitukset.

– Kiina on paljon vahvempi ja kypsempi, ja sen kyky hoitaa monimutkaisia tilanteita on parantunut merkittävästi, Global Times -lehti kirjoitti perjantaina.

Järjestäjä: Sunnuntain protestissa 1,7 miljoonaa osanottajaa

Trump on jo aiemmin sanonut olevansa huolissaan väkivaltaisen yhteenoton mahdollisuudesta Hongkongissa. Hän aikoo pian keskustella asiasta Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa puhelimitse. Trump on myös sanonut uskovansa, että presidentti Xi voi ratkaista tilanteen inhimillisesti.

Kaikki eivät ole olleet tyytyväisiä presidentin löperöihin lausuntoihin, ja Trump onkin joutunut kritiikin kohteeksi suhtautumisestaan demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin. Sekä poliitikot että asiantuntijat ovat syyttäneet Trumpia siitä, että tämä on hylännyt Yhdysvaltain pitkän perinteen tukea demokratialiikkeitä.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo viikkoja. Viimeksi sunnuntaina kaduilla nähtiin valtava määrä ihmisiä. Järjestäjän mukaan viimeisimpään protestiin osallistui ainakin 1,7 miljoonaa ihmistä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet lukua.

Sunnuntain mielenosoituksen järjestäjät painottivat protestin väkivallattomuutta. Taustalla on halu muuttaa kuvaa mielenosoituksista, sillä aikaisemmin tällä viikolla mielenosoittajat muun muassa estivät matkustajien pääsyä lennoilleen. Mielenosoittajat ovat lisäksi ottaneet yhteen poliisin kanssa.

Hongkongin poliisi: Manner-Kiinan joukkoja ei tarvita

Myös Hongkongin poliisi on saanut osakseen arvostelua. Osa ihmisistä on kritisoinut poliisin voimankäyttöä. Poliisi kuitenkin kertoi BBC:n mukaan uudelleenjärjestelleensä operatiivista toimintaansa ja olevansa nyt tilanteen päällä.

Poliisi totesi myös, ettei Manner-Kiinan joukkoja nähdä erityishallintoalueen kaduilla, vaan poliisi selviää kriisistä itse.

Hongkongin poliisin korkea-arvoinen edustaja kertoi BBC:n mukaan, ettei Manner-Kiinan joukkojen ja paikallisen poliisin väliseen yhteistyöhön ole kapasiteettia, protokollia tai suunnitelmia. Osapuolten välillä ei ole edes järjestetty yhteistä koulutusta.

