Trump uskoo, että Kiina ratkaisee Hongkongin tilanteen nopeasti ja inhimillisesti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen antanut kiistanalaisia kommentteja Hongkongin kärjistyneestä tilanteesta. Trumpin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping voi ratkaista väkivaltaiseksi yltyneen pattitilanteen ”inhimillisesti”.

– En epäile yhtään, etteikö presidentti Xi haluaisi nopeasti ja inhimillisesti ratkaista Hongkongin ongelman, Trump tviittasi.

Hän myös ilmeisesti ehdotti henkilökohtaista tapaamista Xin kanssa, mutta ei tarkentanut asiaa.

Trump on jo aiemmin joutunut kritiikin kohteeksi suhtautumisessaan Hongkongin demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin. Presidenttiä on syytetty siitä, että tämä on hylännyt Yhdysvaltain pitkän perinteen tukea demokratialiikkeitä.

Esimerkiksi ulkopolitiikan asiantuntija Thomas Wright syytti Trumpia siitä, että tämä on näyttänyt vihreää valoa sille, että Manner-Kiina voisi puuttua Hongkongin mielenosoituksiin. Manner-Kiinan hallinnon on jo pitkään pelätty lähettävän joukkonsa tukahduttamaan protestiliikkeen.

USA:n ulkoministeriö huolissaan

Yhdysvaltain ulkoministeriö on kuitenkin lausunut olevansa ”hyvin huolissaan” siitä, että Kiina on siirtänyt turvallisuusjoukkojaan Hongkongin rajalle. Ministeriö on kehottanut Manner-Kiinaa kunnioittamaan Hongkongin alueen autonomiaa. Tuoreet satelliittikuvat näyttävät, että kiinalaisia armeijan ajoneuvoja on kokoontunut Hongkongin rajalle Shenzhenin kaupunkiin. Satelliittikuvista kertoivat muun muassa uutiskanava CNN ja saksalainen Der Spiegel.

Myös Ranska on kommentoinut tilannetta ja pyytänyt kaikkia osapuolia, etenkin Hongkongin viranomaisia kiihtyneen väkivallan lopettamiseen.

Samanaikaisesti Manner-Kiina on jatkanut kovaa kielenkäyttöään Hongkongin demokratiaa puolustavista protesteista. Kiinan valtion tiedottajan mukaan Kiina tuomitsee voimakkaasti ”terrorisminkaltaiset toimet”.

Myös Hongkongin alueparlamentin kiinamieliset jäsenet kutsuivat Suomen aikaa päivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa lentokentällä järjestettyjä protesteja terroristiseksi käytökseksi.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo yli kaksi kuukautta. Alun perin mielenosoitukset alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Painostuksen myötä lakiehdotus hyllytettiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.

Viimepäivinä mielenosoitukset ovat yltyneet väkivaltaisiksi, kun mellakkapoliisit ja protestoijat ovat ottaneet yhteen kaduilla ja muun muassa vilkkaalla lentokentällä.

STT

Kuvat: