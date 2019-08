Trump vastasi Kiinan vastatoimiin – tullimaksut nousevat taas

Yhdysvallat vastaa Kiinan tuontitulleihin. Presidentti Donald Trump ilmoitti, että olemassa olevat 250 miljardin arvoiseen kiinalaistuontiin kohdistuvat Yhdysvaltain tullit nousevat lokakuun alussa 25 prosentista 30 prosenttiin.

Lisäksi syyskuun alussa voimaan tulevat uudet tullit 300 miljardin arvoiselle tuonnille nousevat 10:stä 15 prosenttiin.

Tullien korotus on vastatoimi Kiinan perjantaina ilmoittamille uusille tulleille, jotka koskevat 75 miljardin arvoista tuontia Yhdysvalloista. Kiinan tullit taas olivat vastaus Yhdysvaltain aiempiin tulleihin.

Trump ilmoitti tullimaksujen korotuksista tyylilleen uskollisesti tviittisarjalla. Hän kritisoi jälleen Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteita epäreiluiksi.

– Kiinan ei olisi pitänyt laittaa uusia tulleja 75 MILJARDILLE DOLLARILLE Yhdysvaltojen tuotteita (poliittisesti motivoitunutta!), presidentti jyrisi.

Yhdysvallat ja Kiina ovat lätkineet tulleja toisilleen viime vuodesta lähtien. Maat ovat neuvotelleet toistuvasti kauppasopimuksesta, ja välillä ilmassa on ollut lupaavia merkkejä, mutta siitä huolimatta kauppasota on vain kiihtynyt.

Kiina sanoi perjantaina olleensa pakotettu ottamaan rangaistustullit käyttöön Yhdysvaltojen ”yksipuolisen toiminnan ja protektionismin” painostamana. Trump taas sanoi määränneensä yhdysvaltalaisyritykset ”etsimään vaihtoehtoa Kiinalle.”

Jos mitään tulleja ei peruta, vuoden loppuun mennessä lähes kaikki tuonti ja vienti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on tullimaksujen alaista.

Wall Street reagoi odotetusti

Kauppasodan uusimmat käänteet saivat Wall Streetillä pörssikurssit voimakkaaseen laskuun.

Dow Jones -indeksi putosi perjantaina 2,4 prosenttia, S&P -indeksi 2,6 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq Composite kolme prosenttia jo ennen kuin Trump ilmoitti uusista tulleista.

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota on luonut jo pitkään synkkiä pilviä maailmantalouden taivaanrantaan. Maailmantalous on ollut muutenkin hidastumaan päin, ja kauppasodan kiihtyminen hermostuttavat sijoittajia.

