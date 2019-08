Trump vierailee tänään Daytonissa ja El Pasossa – mielenosoittajat vaativat tiukempia aselakeja

Presidentti Donald Trumpin vierailu Ohion Daytonissa on tuonut koolle niin mielenosoittajia ja kuin Trumpin kannattajia, kertoo CNN. Presidentti puolisoineen on tänään vieraillut paikallisessa sairaalassa, jossa hoidettiin viikonlopun joukkoampumisen uhreja.

Trumpia vastustavat mielenosoittajat ovat vaatineet muun muassa tiukempia aselakeja.

Trump matkustaa myöhemmin tänään Texasin El Pasoon, jossa presidentin tuleva vierailu on aiheuttanut närää.

El Pasossa kuoli viikonlopun joukkoampumisessa 22 ihmistä ja Daytonissa yhdeksän.

https://edition.cnn.com/us/live-news/dayton-el-paso-shootings-trump-visit/index.html

STT

