Trump yrittää pitää kätensä irti Hongkongin kriisistä – presidentille sataa kritiikkiä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on joutunut kritiikin kohteeksi suhtautumisessaan Hongkongin demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin.

Sekä poliitikot että asiantuntijat ovat syyttäneet Trumpia siitä, että tämä on hylännyt Yhdysvaltain pitkän perinteen tukea demokratialiikkeitä.

Trump on vältellyt Manner-Kiinan hallinnon kritisointia vielä sen jälkeenkin, kun Yhdysvaltain tiedustelupalvelu varmisti, että Kiina on lähettänyt joukkoja Hongkongin rajalle.

Hongkongin mielenosoittajat ovat viime päivinä tukkineet liikennettä osittaisen itsehallintoalueen vilkkaalla lentokentällä. Protestit ovat jatkuneet Hongkongissa jo yli kaksi kuukautta. Viimeisimpänä mielenosoittajat ovat vastustaneet viikonlopun protestien poliisiväkivaltaa, jonka seurauksena kymmeniä ihmisiä loukkaantui.

Trump kuvaili tilannetta Hongkongin lentokentällä ”hyvin mutkikkaaksi”.

– Toivon, että tilanne kääntyy parhain päin kaikkien kannalta, myös Kiinan, Trump sanoi toimittajille.

”Trump suosii molempia puolia”

Yhdysvaltain entinen diplomaatti ja nykyinen Harvardin yliopiston tutkija Nicholas Burns sanoi Trumpin suosivan konfliktin molempia puolia.

– Ainoa puoli, joka Yhdysvaltojen pitäisi ottaa, on Hongkongin ihmisten demokraattisten oikeuksien puoli, Burns muotoili.

Alun perin mielenosoitukset alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Painostuksen myötä lakiehdotus hyllytettiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.

Kiina on tuominnut mielenosoitukset tiukasti, ja valtionmedia on näyttänyt videokuvaa Hongkongin rajalle kokoontuvista turvallisuusjoukoista. Manner-Kiinan hallinnon on jo pitkään pelätty lähettävän omat joukkonsa tukahduttamaan protestiliikkeen.

Ulkopolitiikan asiantuntija Thomas Wright syytti Trumpia siitä, että tämä on näyttänyt vihreää valoa sille, että Manner-Kiina voisi puuttua Hongkongin mielenosoituksiin.

Tviitissään Wright kutsui tätä ”Trumpin presidenttiytensä huonoimmaksi ulkopoliittiseksi päätökseksi”.

Trump on muun muassa ylistänyt Kiinan presidentin Xi Jinpingin toimineen erittäin vastuullisesti mielenosoittajia kohtaan.

– Kiina voisi pysäyttää heidät (mielenosoittajat), jos se haluaisi, Trump on todennut.

Hän on myös sanonut, ettei Kiina tarvitse neuvoja tilanteen ratkaisemiseen, koska Hongkong on osa Kiinaa.

Omat kimpussa

Myös monet poliitikot ovat kommentoineet Trumpin linjaa, eikä presidentti ole säästynyt omiensakaan kritiikiltä. Republikaanisenaattori Lindsey Graham kutsui Hongkongin tilannetta ”Yhdysvaltain ja Kiinan suhteita määritteleväksi hetkeksi”.

– 30 vuotta Tiananmenin aukion (tapahtumien) jälkeen kaikki amerikkalaiset seisovat Hongkongin rauhanomaisten mielenosoittajien rinnalla, Graham totesi.

Toinen republikaanisenaattori Marco Rubio puolestaan hylkäsi näkemyksen, että kyseessä olisi Kiinan sisäinen asia.

– Ottaen huomioon historiassa tapahtuneen sorron, Kiinan joukkojen pakkaantuminen rajalle aiheuttaa vakavaa huolta, Rubio kirjoitti.

