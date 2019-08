Trumpin republikaanihaastaja syyttää presidenttiä rasismista

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin republikaanien ensi vuoden esivaaleissa haastava Bill Weld syyttää presidenttiä rasismista. Weld sanoi sunnuntaina, että republikaanit kärsivät suuren tappion syksyn 2020 vaaleissa, jos puolueen edustajat eivät tuomitse Trumpin ”rasistisia vuodatuksia.”

74-vuotias entinen Massachusettsin kuvernööri on ainoa merkittävä republikaani, joka on toistaiseksi ilmoittanut haastavansa Trumpin ja tavoittelevansa puolueen presidenttiehdokkuutta ensi vuoden vaaleissa.

Käytännössä Weldillä ei ole mahdollisuuksia ehdokkuuteen, sillä istuva presidentti on republikaaniäänestäjien keskuudessa hyvin suosittu.

STT

