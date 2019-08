TS: Bottas jatkaa Mercedeksellä ensi kaudella

Valtteri Bottas ajaa formula 1 -sarjaa Mercedeksellä myös ensi kaudella, uutisoi Turun Sanomat. Lehden mukaan Mercedes käyttää Bottaksen 1+1-vuotisen sopimuksen optiovuoden ja julkistaa asian alkavalla viikolla ennen Belgian osakilpailua.

MM-sarjassa toisena oleva Bottas, 29, on joutunut odottamaan Mercedeksen ratkaisua pitkään. Bottas on kisannut Mercedeksellä kaudesta 2017 lähtien ja voittanut saksalaistallin autolla viisi osakilpailua.

Mercedeksen toinen kuljettaja on tulevallakin kaudella Lewis Hamilton, joka allekirjoitti viime vuonna kaksivuotisen jatkosopimuksen tallin kanssa. Hamilton johtaa MM-sarjaa 62 pisteen erolla ennen Bottasta.

https://www.ts.fi/urheilu/moottoriurheilu/f1/4680259/Sopimus+syntyi+Bottas+pitaa+paikkansa+Mercedeksella

STT

Kuvat: