Tubekulttuuriin sukeltava Tubecon-tapahtuma alkaa tänään Helsingin Messukeskuksessa

Tubecon alkaa tänään Helsingin Messukeskuksessa. Youtube-videoiden tekijöille ja katsojille tarkoitetun Tubecon-tapahtuman nettisivuilla kuvaillaan kaksipäiväistä festivaalia tubekulttuurin, TikTokien, podcastien ja pelaamisen livehuipentumaksi.

Messukeskuksessa on viikonlopun aikana luvassa muun muassa erinäisiä show-kokonaisuuksia, mielenkiintoisia paneeleita sekä nettimoninpeli Counter Striken SM-finaalit.

– Tubeconin tarkoitus on luoda yhteisöllisyyttä tubettajien kesken sekä tubettajien ja heidän seuraajiensa välille, kerrotaan Tubeconin nettisivuilla.

Tänä vuonna Tubecon alkaa avajaisshow’lla perjantaina kello 14.30. Tapahtuman aikana fanien on mahdollista törmätä suosimiinsa tubettajiin ja perjantai-iltana tubeconissa järjestettävässä konsertissa nähdään lavalla myös muun muassa Arttu Lindeman, Tuure Boelius, Hassan Maikal, Bess ja Benjamin Pelkonen.

Tapahtuma jatkuu Messukeskuksessa lauantaina. Lauantaina järjestetään myös Tubecon Video Awards -finaali, jossa palkitaan sosiaalisen median videosisältöjä.

