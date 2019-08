Moskovassa jo 40 000 ihmistä on kokoontunut osoittamaan mieltään, kansalaisjärjestö kertoo

Moskovassa 40 000 ihmistä on kokoontunut osoittamaan mieltään ja vaatimaan vapaita vaaleja, kertoo protestien osallistujamääriä seuraava kansalaisjärjestö The White Counter Facebookissa.

Mielenosoittajat kerääntyivät sateisena iltapäivänä sateenvarjojen alle keskeiselle Prospekt Andreja Saharovalle, minne viranomaiset olivat antaneet luvan mielenosoitukselle.

Viime viikkoina tuhannet ihmiset ovat menneet kaduille vaatimaan vapaita vaaleja ja vastustaneet päätöstä sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle.

Mielenosoituksille ei ole ollut viranomaisten lupaa, ja poliisi on pidättänyt niiden aikana yli 2 000 ihmistä. Kaksi viikkoa sitten poliisi pidätti Moskovassa mielenosoitusten vuoksi lähes 1 400 ja viime viikonloppunakin vielä yli 800 ihmistä.

Oppositiojohtaja Navalnyi istuu vankilassa

Poliisi on myös pidättänyt viime viikkojen aikana mielenosoituksia järjestämässä olleita opposition nimekkäitä aktivisteja. Moskovassa on pidätetty muun muassa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, joka istuu parhaillaan vankilassa 30 päivän vankeustuomion vuoksi. Viranomaiset avasivat viime lauantaina myös rahanpesututkinnan Navalnyin korruptionvastaisesta säätiöstä.

Viime viikonlopun mielenosoitusten yhteydessä pidätettiin myös tunnettu aktivisti Ljubov Sobol. Hän oli tuolloin yli 20 päivää kestäneen syömälakkonsa vuoksi hyvin heikossa kunnossa. Kävelemiseen tukea tarvitsevaa Sobolia tuli pidättämään brittilehti Independentin mukaan arviolta 15 mellakkapoliisia.

Saksa ja Ranska tuomitsivat alkuviikosta Venäjän poliisin toiminnan Moskovan viime lauantaina järjestetyn mielenosoituksen hajottamisessa.

– Se rikkoo Venäjän kansainvälisiä velvoitteita ja asettaa erittäin kyseenalaiseksi oikeuden vapaisiin ja reiluihin vaaleihin, Saksan hallitus sanoi maanantaina.

STT

