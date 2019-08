Tuhannet venäläiset haluavat viisumin Suomeen ennen tiukentuvia vaatimuksia – yli 5 000 hakemusta jätetty päivässä Pietarissa

Suomeen matkustavien venäläisten viisumivaatimukset kiristyvät syyskuun ensimmäisenä päivänä sunnuntaina. Jatkossa venäläisten täytyy viisumihakemuksen yhteydessä kertoa matkasuunnitelmansa ja osoittaa varallisuutensa.

Nyt tuhannet venäläiset ovat halunneet hakea viisumia vanhoilla vaatimuksilla ennen syyskuuta, ja moni on jättänyt hakemuksensa aivan viime tipassa.

– Ruuhkahuippu taitaa olla juuri tällä viikolla. Eilen hakemuksia oli jätetty yli 5 000 ja tänäänkin varmaan jätetään saman verran. Ihan näin kovaan ruuhkaan emme osanneet ehkä varautua, sanoo viisumiyksikön päällikkö Anneli Nummelin Pietarin-pääkonsulaatista STT:lle.

Hänen mukaansa hakemuksia saadaan koko ajan käsiteltyä, mutta käsittely on venynyt noin kuukauteen. Normaali käsittelyaika olisi 10 päivää.

”Kuinka paljon pitää olla rahaa?”

Uudet ehdot ovat aiheuttaneet hämmennystä venäläisissä. Nummelinin mukaan moni on kysynyt, millainen varallisuustodistuksen pitää olla. Hän vakuuttaa, ettei kukaan ole ”liian köyhä” matkustaakseen Suomeen.

– On tullut kysymyksiä, että kuinka paljon pitää olla rahaa. Mitään minimivaatimuksia varallisuudesta ei ole olemassa. Siihen vaikuttaa paljon, millaiselle matkalle on menossa.

Varallisuuden voi todistaa tiliotteella, työantajalta saadulla todistuksella tai todistuksella omistamastaan asunnosta tai kiinteistöstä Venäjällä. Matkasuunnitelmaksi puolestaan kelpaa esimerkiksi kutsukirje, majoitusvaraus tai matkaliput.

– Matkasuunnitelma voi olla vapaasti kirjoitettu. Pietarista tehdään paljon päivämatkoja Suomeen, esimerkiksi ostosmatkoja.

Yhtä paha ruuhka kaksi vuotta sitten

Nummelin kertoo, että yli 90 prosenttia venäläismatkailijoiden Suomen-viisumeista on monikertaviisumeita. Viisumi palvelumaksuineen maksaa noin 60 euroa eli noin 4 500 ruplaa. Viisumien hintoihin ei ole tulossa muutoksia.

Viisumiehtojen tiukentumisen takana on viisumikäytäntöjen yhtenäistäminen muiden Schengen-maiden kanssa. Nyt voimaan tulevat vaatimukset ovat jo voimassa muissa Schengen-maissa.

Nummelin uskoo, ettei venäläisten matkailuinto Suomeen ole kuitenkaan laantumassa uusien vaatimuksien myötä. Hän kuitenkin arvioi, että syyskuun tultua hakemusten suma hellittää.

Nummelinin mukaan viimeksi yhtä paha ruuhka oli kaksi vuotta sitten kesällä, mutta tuolloin ruuhkautumisen syynä ei ollut hakemustulva vaan käsittelijöiden puute ja tekniset ongelmat.

Ilmaisen viisumin kohtalo Allegro-junissa epäselvä

Suomalaisten pääsy Venäjälle olisi puolestaan helpottumassa lokakuun alussa, kun uuden maksuttoman, sähköisen viisumim Pietarin ja Leningradin alueelle on määrä tulla voimaan. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, käykö kyseinen viisumi suosituissa Allegro-junissa.

VR:n mukaan tieto viisumin kelpoisuudesta junissa saadaan viimeistään lokakuun ensimmäisenä päivänä, jolloin lista e-viisumin hyväksyvistä rajanylityspaikoista julkaistaan. On mahdollista, että e-viisumi tulisi junassa käyttöön vasta siirtymäajan jälkeen.

Venäläinen ABNews kertoi viikko sitten Venäjän liikenneministeriön valmistelemasta määräyksestä. Siinä on listattu raja-asemia, joilla sähköinen viisumi kelpaa. ABNewsin mukaan listalta puuttuu Viipurin asema ja Pietarissa sijaitseva Finljandski vokzal eli Suomen asema, jotka ovat Allegro-junan matkustajien maahantulopaikkoja.

