Tuhansia tiikereitä on tapettu ja kaupattu laittomasti 2000-luvun aikana, kertoo suojelujärjestö

Yli 2 300 uhanalaista tiikeriä on joko tapettu tai myyty laittomasti sitten vuosituhannen vaihteen, kertoo Traffic-suojelujärjestön raportti. Joka viikko keskimäärin kaksi tiikeriä kuolee tai salakuljetetaan, järjestö kiteyttää.

– Puheiden aika on ohi: on aika toimia, jotta tiikereiden häviäminen voidaan pysäyttää, vaati raportin koonnut KanithaKrishnasamy.

Trafficin mukaan erityisen suuri merkitys tiikereiden salakuljetukselle on tiikerikasvattamoilla, joilla eläimiä kasvatetaan myyntiin. Tiikerien kasvattajien mukaan kasvattamot vähentävät villien eläinten salametsästystä, mutta suojelujärjestöjen mukaan ne päinvastoin luovat vain lisää markkinoita salakaupalle.

Vielä 1900-luvun alussa maapallolla oli yli 100 000 tiikeriä. Nyt niitä elää luonnossa alle 3 900.

