Tuhansien suomalaisnaisten käyttämä rintasyöpälääke hävisi apteekeista, potilaiden hoitoon voi tulla muutoksia

Tuhansien suomalaisnaisten käyttämän rintasyöpälääkkeen hupeneminen voi johtaa potilaiden lääkehoidon muutoksiin ja uusien reseptien kirjoittamiseen. Ainakaan toistaiseksi ei näytä siltä, että lääkkeen laajan saatavuushäiriön vuoksi hoitoja jouduttaisiin keskeyttämään kokonaan.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tiedotti viime viikolla, että rintasyöpälääke letrotsolia sisältävien valmisteiden saatavuudessa on ongelmia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että letrotsolia ei ole välttämättä apteekissa lainkaan tarjolla.

– Olemme saaneet lääkevalmisteiden toimittajilta tiedon, että myyntiluvallisia lääkevalmisteita ei kuudesta kaupan olevasta valmisteesta olisi saatavilla kuin ihan ajoittain pieniä määriä, sanoo Fimean jaostopäällikkö Johanna Linnolahti.

Esimerkiksi osasta Yliopiston Apteekin toimipisteistä letrotsoli on loppu. Ketjulla on 17 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.

– Letrotsoli-valmisteita on jäljellä vain muutamia pakkauksia joissakin apteekeissamme, kertoo Yliopiston Apteekin proviisori Tiina Miettinen.

Letrotsoli-pulan taustalla on Fimean mukaan yhden ison markkinaosuuden haltijan tuotanto-ongelmat. Kun muut toimijat eivät ole kyenneet vastaamaan tämän myötä syntyneeseen kysynnän kasvuun, kaikki letrotsoli-valmisteet ovat huvenneet.

Apua kaivataan muista maista

Letrotsoli on hormonaalinen lääke, jota käytetään rintasyövän liitännäishoitona eli leikkauksen jälkeisenä parantavana hoitona sekä levinneen rintasyövän hoitona. Lääkehoitoa saatetaan jatkaa liitännäishoitona jopa vuosia leikkaus- ja sädehoidon jälkeen. Erityisesti vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla letrotsoli on ollut kaikista eniten käytetty hormonaalinen rintasyöpälääke, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri, toimialajohtaja Johanna Mattson.

Fimea on pyytänyt letrotsoli-valmisteiden saatavuudesta vastaavia myyntiluvan haltijoita selvittämään mahdollisuuksia tuoda lääkkeestä poikkeuseriä markkinoille pikaisella aikataululla. Poikkeusluvallisella erällä tarkoitetaan tyypillisesti sitä, että valmiste on sama, mutta se tulee toisen maan pakkauksessa.

– Niitä on ilmeisesti jonkin verran saatu joiltakin toimijoilta, mutta ne ovat paljon vähäisempiä määriä, mitä se kokonaiskulutus jatkuvasti on, Linnolahti kertoo.

Yliopiston Apteekin mukaan lääkejakelija Tamro on ilmoittanut, että todennäköisesti ensi viikon lopussa on tulossa määräaikaisluvallinen letrotsoli-valmiste tukkuun.

– Normaalisti lääkkeet saadaan apteekkeihin seuraavaksi arkipäiväksi, Miettinen sanoo.

”Lääkehoitoja ei katkaista”

Husin Mattson ei muista syöpälääkäriuransa varrelta toista tilannetta, jossa näin laajassa käytössä olevan syöpälääkkeen kaikki rinnakkaisvalmisteetkin olisivat uhanneet loppua.

Potilaiden kannalta tilanne ei ole kuitenkaan toivoton, sillä tarvittaessa uupuvat letrotsoli-valmisteet voidaan korvata väliaikaisesti muilla samaan aromataasinestäjä-ryhmään kuuluvilla lääkkeillä eli eksemestaanilla tai anastrotsolilla. Vaikka vaikuttava aine on toinen, samaan lääkeryhmään kuuluvien valmisteiden haitat ovat varsin samanlaisia.

– Ensisijainen näkemykseni on, että lääkehoitoja ei katkaista tämän saatavuusongelman takia, vaan letrotsoli-valmisteiden loppuessa pyritään käyttämään näitä muita samaan ryhmään kuuluvia valmisteita, Mattson sanoo.

Kinkkisempi tilanne on silloin, jos letrotsolin ohella myös anastrotsoli ja eksemestaani loppuisivat esimerkiksi kasvaneen kysynnän vuoksi. Muunkinlaisia hormonihoitoja on olemassa, kuten esimerkiksi tamoksifeeni. Kaikissa tilanteissa tamoksifeeni ei kuitenkaan käy.

– Tällaisia aromataasinestäjiä käyttäneelle potilaalle ei voi ilman lääkärin arviota vaihtaa lääkitystä tamoksifeeniin, Mattson toteaa.

Riittävätkö muut saman ryhmän lääkkeet?

Fimean mukaan myyntiluvan haltijat ovat ilmoittaneet, että letrotsoli-valmisteiden saatavuushäiriö kestää arviolta syys-lokakuun vaihteeseen. Tällä hetkellä ei näytä olevan riskiä siitä, että tarvetta vastaavien lääkemäärien saaminen markkinoille veisi tätä pidempään.

– Sen tiedon perusteella, mitä myyntiluvan haltijat ovat Fimealle ilmoittaneet, tällaista riskiä häiriön pidemmästä jatkumisesta ei pitäisi olla. Mutta nämä ovat tietenkin tilanteita, jotka saattavat muuttua, Linnolahti sanoo.

Hän ei osaa arvioida, riittääkö apteekeissa varmasti anastrotsoli- ja eksemestaani-valmisteita, jos kysyntään tulee piikki letrotsoli-pulan takia. Yliopiston Apteekin mukaan näitä valmisteita on ainakin tällä hetkellä saatavilla heidän toimipisteistään ja lääketukuista.

Näköpiirissä ei ole sellaista tilannetta, että Suomesta voisivat loppua kaikki rintasyövän hormonihoidot.

