Tuhkarokkoepidemia pahenee Kongon demokraattisessa tasavallassa – tappaa useammin kuin ebola

Kongon demokraattisessa tasavallassa tuhkarokkoon kuolee enemmän ihmisiä kuin ebolaan, kertoi Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö (MSF) lauantaina.

Järjestön mukaan melkein 2 800 ihmistä on kuollut Kongossa tammikuun jälkeen, mikä on enemmän kuin ebolaepidemiaan vuodessa.

Kongon demokraattisessa tasavallassa 145 000 ihmistä on saanut tartunnan.

– Heinäkuun jälkeen tuhkarokkoepidemia on pahentunut. Useassa maakunnassa tartuntojen määrä kasvaa, MSF kertoi tiedotteessa.

Avustusjärjestö harmittelee, että tuhkarokko ei houkuta lahjoittajia yhtä paljon kuin ebola. Eri tahot lahjoittivat MSF:n mukaan satoja miljoonia dollareita ebolan kukistamiseksi.

– 8,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin tarpeesta vain 2,5 miljoonaa on saatu kerätyksi, kertoi järjestö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tuhkarokko on paramyksoviruksen aiheuttama koko kehon tulehdustila eli yleisinfektio, jolla on vaikeita jälkitauteja. Tuhkarokko tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana ja ilmateitse. Tautiin on rokote.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että kansainväliset toimet tappavia sairauksia vastaan ovat lakanneet etenemästä.

Viime vuonna todettiin maailmanlaajuisesti noin 350 000 tuhkarokkotartuntaa. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2017.

STT

