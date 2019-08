Tulevien päivien sää on epävakainen mutta lämmin – sunnuntaina lämpötilat voivat nousta idässä yli 20 asteen

Tuleviksi päiviksi on luvassa ajoittaisia sadekuuroja, mutta myös lämpimiä päivä on odotettavissa, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Sunnuntaina Länsi- ja Pohjois-Suomessa tulee sadekuuroja monin paikoin. Maan länsirannikolla sade voi olla jatkuvaakin. Maan itä- ja keskiosissa sekä Uudellamaalla sää on kuitenkin poutainen ja melko aurinkoinen.

Lännessä lämpötilat voivat pilvien ja sateen vuoksi jäädä 16 asteen tuntumaan. Itä-Suomessa lämpötilat pysyvät 20-24 asteessa. Pohjois-Suomessa lämpötilat ovat 15-20 asteen välillä.

– Yöt ovat melko lämpimiä, 10-15 asteen välillä, kertoo päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila Ilmatieteen laitokselta.

Jylhä-Ollilan mukaan yö- ja päivälämpötilat ovat pari astetta keskimääräistä lämpimämpiä ajankohtaan nähden.

Lauantain korkein lämpötila, 24 astetta, mitattiin Mikkelissä.

Alkava viikko paikoin sateinen

Maanantaina sadealue liikkuu Pohjois-Suomen yli itään, ja Lapissa päivä on sateinen. Myös Etelä- ja Keski-Suomessa tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateiden aikana voi satunnaisesti myös jyrähdellä.

– Lämpötilat seuraavat pilvisyyden määrää. Lapissa jäädään alle 15 asteen. Etelässä päästään 21-22 asteeseen päivällä, Jylhä-Ollila kertoo.

Itä- ja Länsi-Suomessa lämpötilat voivat nousta 20 asteeseen.

– Lappia myöten on kesäisiä lämpötiloja, Jylhä-Ollila sanoo.

Helteitä ei kuitenkaan ole odotettavissa. Jylhä-Ollilan mukaan helteiden todennäköisyys alkaa vähetä kohti elokuun loppua.

