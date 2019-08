Usein puhutaan ”helposta korista”. Sen kaiku on negatiivinen. ”Helppo kori” mielletään usein vastustajasta johtuvaksi, jopa ansaitsemattomaksi.

Kaikin tavoin esimerkillinen koripallomaa Liettua ja sen miesten maajoukkue osoitti

Koripalloliiton 80-vuotisjuhlaturnauksen avausottelussa isäntämaata vastaan, että ”helppo kori” on paljon enemmän.

Se on sarja oikeita valintoja ja oikea-aikaisuutta, jossa suorituksen näkyvin osa, korinteko, on osista pienin (joskin tärkeä).

Kahden viikon kuluttua Kiinassa alkaviin MM-kisoihin valmistautuva Liettua esitti Espoon Metro Areenan 4 105 hengen yleisölle ihailtavaa korisharmoniaa – ja toista ämpärillistä ”helppoja koreja”.

Vertailun vuoksi: Suomen ensimmäinen ”helppo kori” eilisessä syntyi toisen puoliajan ensimmäisestä hyökkäyksestä.

Ottelun lähtökohdat olivat jo epäreilut.

Suomelta puuttui 4/5 pelaajaa optimiavauksestaan, läsnä oli vain kapteeni Shawn Huff. Poissa olivat niin lonkkavaivainen Petteri Koponen, Teneriffalle palkkatyöhönsä palannut Sasu Salin kuin Chicagon suosituin suomalainen Lauri Markkanen. Poissa oli myös välikesää maajoukkueesta viettävä Vilpas-kasvatti Roope Ahonen.

Kentällä oli Suomen divarissa pelanneita tai NCAA-huippuyliopiston vaihtopenkillä istuneita nuorukaisia sekä normaalisti pienelle minuuteille jääviä rotaatiopelaajia.

Liettualla taas pelasivat NBA-jätit Jonas Valanciunas (213 cm/125 kg) ja Domantas ” Arvydaksen poika” Sabonis (211 cm/110 kg) sekä lukuisia Euroliigassa marinoituneita luotettavia monitoimityökaluja. Toki työkaluista monipuolisin ja harmonisin, Mindaugas Kuzminskas , huilasi.

Tasoero oli niin paperilla kuin parketilla lähes yhtä pitkä kuin mitä valo kulkee vuodessa.

Iso ja tyly Liettua imi puolustuksessa kaiken imettävissä olevan tilan ja ajan minimiin ja hyökkäyksessä nylki Suomen susipuolustuksen turkeiksi.

Länsi-Uudenmaan poliisin luulisi olevan kiinnostunut varsinkin Valanciunasista, niin laittoman ylivoimainen hän oli (18 pistettä 15 minuutissa).

Mutta miten asetelma ja lukemin 46–87 päättynyt turpasauna palvelivat kotijoukkuetta?

– Tämä oli hieno tapahtuma meille kaikille. Emme pystyneet vastaamaan Liettualle niin hyvin kuin heidän kotikentällään (60–80-tappio), Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmann kertoi.

– Mistään muualta et saa tällaista kokemusta kuin pelaamalla parhaimpia vastaan parhaassa ympäristössä. Siihen olemme tottuneet ja se vie eteenpäin, Susijengin ja Vilppaan Mikko Koivisto muistutti.

– Kaikkia, jotka eivät ole pelanneet ennen maaottelua kotiyleisön edessä, jännitti. Se on upeaa, se tarkoittaa sitä, että heiltä odotetaan jotain, Dettmann muotoili viitaten esimerkiksi Andre Gustavsoniin ja Edon Maxhuniin.

Susijengin seuraava panoksellinen ottelu, EM-karsintojen avaus Serbiaa vastaan, pelataan puolen vuoden kuluttua. Tuolloin käytettävissä ei ole ahnaasti sisäänajettuja NCAA-poikia, ei välttämättä kenraali Koposta eikä ainakaan Markkasta.

– Jokainen päivä ratkaisee sen, millainen huominen on. Jos et tänään investoi mitään, huominen on huonompi. Jokaisella ottelulla on vaikutuksensa. Ja mitä enemmän investoit, sitä enemmän hyödyt, Susi-Coelho Dettmann analysoi.

Susijengin vuoden 2019 viimeinen ottelu pelataan sunnuntaina Venäjää vastaan. Mikael Jantunen lähtee lauantaina Utahiin ja hänen tilalleen nostettaneen Vilppaan Juho Nenonen.

– Eiköhän me tarvita fyysisyyttä, Dettmann kommentoi.

Koripalloliiton 80-vuotisjuhlaturnaus

Suomi–Liettua 46–87 (9–22, 14–18, 13–26, 10–21)

Suomen pisteet/levypallot: Antti Kanervo 6/0, Mikko Koivisto 5/1, Alex Murphy 4/3, Shawn Huff 5/4, Tuukka Kotti 2/2, Mikael Jantunen 6/3, Elias Valtonen 0/2, Alexander Madsen 2/0, Edon Maxhuni 4/0, Carl Lindbom 4/0, Hannes Pöllä 0/2, Andre Gustavsson 0/1, Jamar Wilson 2/3, Topias Palmi 6/2.

Liettuan parhaat: Jonas Valanciunas 18/5, Eimantas Bendzuis 13/5, Rokas Giedraitis 10/5, Domantas Sabonis 9/5.

Levypallot: 29–38

Korisyötöt: 13–24

Menetykset: 21–15

Heittoprosentit

1p: 67–79

2p: 37–71

3p: 18–35

Turnauksen muut ottelut: lauantaina Liettua–Venäjä klo 19, sunnuntaina Suomi–Venäjä klo 19.