Turun musiikkijuhlilla kansainvälisiä tähtiä

Turun musiikkijuhlia vietetään tänä kesänä 60-vuotisjuhlien merkeissä. Juhlat alkavat 8. elokuuta torstaina ja jatkuvat 22. elokuuta asti. Juhlavuoden ohjelmistossa on lähes 50 konserttia ja tapahtumaa. Loppuunmyydyssä avajaiskonsertissa esiintyvät amerikkalaisbaritoni Thomas Hampson , Turun filharmoninen orkesteri ja festivaalin taiteellinen johtaja, kapellimestari Klaus Mäkelä . Hän vastaa Suomen vanhimman yhtäjaksoisesti järjestetyn musiikkifestivaalin ohjelmistosta ensimmäistä kertaa. Torstain avajaisissa piti esiintyä myös sopraano Dorothea Röschmannin , mutta hän on joutunut peruuttamaan esiintymisensä sairastumisen vuoksi.

Vieraina on kansainvälisiä tähtiä Hampsonin lisäksi kuten pianisti Khatia Buniatishvili , ulkomaisia orkestereita ja ensembleja, kuten Concerto Köln saksalaisbaritoni Benjamin Applin kanssa, Asasello-jousikvartetti ja Pietarin Mariinski-orkesteri kapellimestarinsa Valeri Gergijevin johdolla. Lisäksi on nuoria suomalaisia ja ulkomaisia kykyjä, kuten festivaalin residenssisäveltäjä Sauli Zinovjev ja residenssitaiteilija Sergey Malov . Sauli Zinovjevilta on tilattu uusi kamarimusiikkiteos sekä festivaalifanfaari. Tilausteos Sospirando 4 ”Schubert” kuullaan 19. elokuuta Cello Day II –konsertissa ennen Schubertin jousikvintettoa. Teoksen esittävät viulistit Sergey Malov ja Anna-Liisa Bezrodny , alttoviulisti Atte Kilpeläinen ja sellistit Jan-Erik Gustafsson ja Klaus Mäkelä.

Sergey Malov on musiikillinen monilahjakkuus, joka esiintyy niin viulun, alttoviulun, violoncello de spallan ja barokkiviulun kanssa. Hänen YouTubeen lataamiaan videoita violoncello da spallan kanssa on katsottu yli miljoona kertaa. Turun musiikkijuhlilla häntä kuullaan seitsemässä konsertissa soolo-ohjelmalla, duona Nikita Boriso-Glebskyn kanssa Runeberg-salissa, kamarimusiikkikokoonpanoissa ja barokkiorkesteri Concerto Kölnin kanssa.

Pianisti Claes Anderssonin ja Julia Korkmanin piti esiintyä kahdessa tunnelmaltaan erilaisessa konsertissa Turun linnassa 20. ja 21. elokuutta. Anderssonin yllättävän poismenon jälkeen muusikot ja festivaali päättivät järjestää konsertit Claes Anderssonin muistokonsertteina. Anderssonin tilalla pianossa on Riitta Paakki , joka on aiemminkin tuurannut Anderssonia ja soittanut hänen kanssaan muutamia kertoja nelikätisesti. Duon kanssa soittavat Teemu Mattsson ja Robi de Godzinsky .

Festivaalin ensimmäinen viikonloppu on täynnä korkeatasoisia konsertteja. Perjantaina 9. elokuuta kuullaan Venäläinen ilta -konsertissa Asasello-jousikvartetin tulkinta Šostakovitšin jousikvartetosta nro 8, joka on sävelletty 1960 eli samana vuonna kuin Turun musiikkijuhlat on järjestetty ensimmäistä kertaa.

Lauantaina 10. elokuuta Konserttitalon lavalle nousee Euroopan parhaisiin barokkiyhtyeisiin kuuluva Concerto Köln nuoren saksalaisbaritoni Benjamin Applin ja viulisti Sergey Malovin kanssa. Konsertti on omistettu J.S. Bachin musiikille: ohjelmassa on sinfonioita ja aarioita kantaateista sekä d-molliviulukonsertto. Vierailu juhlistaa myös Turun ja Kölnin ystävyyskaupunkisuhdetta

Amerikkalainen tenori Michael Fabiano ja pianisti Vincenzo Scalera konsertoivat Konserttitalossa 11. elokuuta. Fabianolle konsertti on ensimmäinen Suomessa.

Festivaalin päätöskonsertissa 22. elokuuta Turun Konserttitalossa kuullaan huippuorkesteria Turun ystävyyskaupungista, kun Pietarin Mariinski-orkesteri ja kapellimestari Valeri Gergiev esiintyvät yhdessä maailman parhaisiin viulisteihin kuuluvan Julian Rachlinin kanssa.

– Nostaisin ylitse muiden tältä kesältä aloituskonsertin lisäksi lauantaina upean barokkikonsertin, jossa esiintyvät Concerto Köln ja Benjamin Appl sekä sunnuntain konsertin, jossa esiintyy huipputenori Michael Fabiano. Muita nostoja varmaankin ovat muun muassa André Wickströmin , Felix Zengerin ja Tommy Lindgrenin konsertit Ruissalon telakalla sekä erilaiset upeat kamarimusiikkikonsertit, joita on erityisen paljon tänä vuonna. Tietysti myös Mariinski-orkesterin vierailu festivaalin lopussa, sanoo Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

– Myös huippupianisti Khatia Buniatishvilin vierailu on harvinaista herkkua, sanoo Ketomäki.