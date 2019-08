Twitterin toimitusjohtajan Twitter-tili hakkeroitiin – suolsi rasismia ja pommivihjauksia

Twitterin toimitusjohtajan Jack Dorseyn Twitter-tili on hakkeroitu, yhtiö kertoo. Toimitusjohtajan tilillä julkaistiin perjantaina useita epätavallisia ja loukkaavia tviittejä. Niissä oli muun muassa rasistista sisältöä ja pommivihjauksia. Joukossa oli myös uudelleentviittaus, jossa tuettiin Natsi-Saksaa.

Joihinkin tviitteihin oli liitetty aihetunniste #ChucklingSquad, jonka uskottiin viittaavan hakkeriryhmään.

Dorseyllä on Twitterissä 4,2 miljoonaa seuraajaa. Tviitit ilmestyivät tilillä perjantaina myöhään illalla Suomen aikaa, ja ne poistettiin myöhemmin.

Twitterin viestintätiimi tviittasi varhain lauantaina Suomen aikaa, että tilin turvallisuus on varmistettu. Yhtiön mukaan ei näytä siltä, että Twitterin järjestelmiin olisi murtauduttu.

Viestintätiimin tviitit aiheesta keräsivät paljon kommentteja. Käyttäjät pohtivat, miksi Dorsey ei ole turvannut tiliään kaksivaiheisella tunnistautumisella. Lisäksi pohdittiin, millä tolalla palvelun tietoturva on, jos edes sen toimitusjohtaja ei ole turvassa hakkeroinnilta.

Muun muassa poliittiset johtajat ympäri maailman käyttävät Twitteriä näkemystensä jakamiseen. Dorseyn tilin kaappaaminen herättääkin huolta siitä, pystyvätkö hakkerit vastaisuudessa tunkeutumaan myös muiden korkean profiilin käyttäjien tileille.

Ryhtiliike solvauksien siivoamisessa

Twitter on viime aikoina pyrkinyt entistä kiivaammin suitsimaan loukkaavaa ja sopimatonta sisältöä palvelustaan.

Yhtiö suostui viime viikolla tapaamaan jalkapalloseura Manchester Unitedin edustajia ja keskustelemaan heidän kanssaan siitä, kuinka jalkapalloilijoiden sosiaalisessa mediassa saamia rasistisia solvauksia voitaisiin suitsia.

United halusi tapaamista sen jälkeen, kun seuran ranskalaistähti Paul Pogba joutui raa’an solvailun kohteeksi epäonnistuttuaan rangaistuspotkussa maanantaisessa Wolverhampton-ottelussa.

https://twitter.com/TwitterComms/status/1167548246618587137

STT

