Työväenpuolueen Corbyn tapaa muuta oppositiota brexitistä

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn tapaa tänään muiden oppositiopuolueiden edustajia Lontoossa. Tavoitteena on keskustella siitä, miten maata uhkaava sopimukseton EU-ero voitaisiin välttää.

Corbyn on väläyttänyt ajatusta pääministeri Boris Johnsonin syrjäyttämisestä ja väliaikaisen hallituksen muodostamisesta torjumaan kova brexit.

Britannian on määrä erota EU:sta lokakuun viimeisenä päivänä. Johnsonin mukaan ero toteutuu vaikka ilman sopimusta. EU on kieltäytynyt avaamasta aiemmin solmittua erosopimusta.

