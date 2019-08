Ukkosta, kovia sateita ja voimakkaita tuulia koko maassa, pelastuslaitoksella pitänyt kiirettä pääkaupunkiseudulla

Suureen osaan maata on tänään luvassa ukkoskuuroja ja kovaa tuulta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Lounais-Suomessa, etelärannikolla ja Saaristomerellä ukkoskuurot alkoivat jo aamuyöllä. Päivän mittaan ukkoset alkavat yleistyä maan keski- ja pohjoisosissa. Aamupäivällä sade- ja ukkoskuuroja oli eniten Helsingin ja Tampereen välillä.

Lisäksi yksittäisiä kuuroja on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa iltapäivän aikana.

– Ukkoskuuroihin voi liittyä rankkasadetta ja ukkospuuskia, erityisesti etelä- ja keskiosissa maata, mutta kuurot ovat sen verran nopealiikkeisiä, että esimerkiksi taajamatulvariskiä ei juurikaan ole, kertoo päivystävä meteorologi Pyry Poutanen.

Ilmatieteen laitos on varoittanut 15 metriä sekunnissa puhaltavista puuskatuulista Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Ukkoset jatkuvat iltaan asti, mutta ehkä yhdeksän, kymmenen aikoihin viimeisetkin kuurot alkavat vähentyä koko maassa. Puoleenyöhön mennessä ukkosten pitäisi olla ohi, mutta jäljelle jää heikompia sadekuuroja, Poutanen sanoo.

Vantaalla salama sytytti omakotitalon

Aamuseitsemän tienoilla esimerkiksi Espoossa satoi ja rankasti, ja aamun mittaan kovia sateita ja ukkosia saatiin myös Vantaalla. Sää työllistikin pelastuslaitosta pääkaupunkiseudulla.

Vantaalla Leppäkorventiellä salama sytytti omakotitalo palamaan puoli yhdeksän aikaan aamulla. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta talo kärsi pahoja vaurioita. Nyt meneillään on jälkiraivaus.

Lisäksi Vantaalla on sammutettu toista, pienempää rakennuspaloa, ja ainakin kolmessa kaupungin kiinteistössä viemärit ovat tulvineet rankkasateiden seurauksena.

Myös Espoossa pelastuslaitoksella on ollut muutama pienempi sään aiheuttama vahingontorjuntatehtävä. Kilossa sijaitsevan liikehuoneiston lattialle oli tulvinut vettä, ja yhden alikulkusillan pohjalla tulvi.

STT

Kuvat: