Ulkomaiset nettikasinot ovat vuosia rohmunneet Veikkaukselta uhkapelaajia, mikä selittää ylilyövää mainontaa, arvioi tutkija

Veikkauksen mainonnan ylilyönnit selittyvät ainakin osittain rahapelimarkkinoiden koventuneella kilpailutilanteella, rahapelipolitiikkaa tutkinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Jani Selin arvioi STT:lle. Selinin mukaan ulkomaiset rahapelisivustot ovat vuosien ajan kasvattaneet osuuttaan rahapeleissä, mikä on luonut painetta Suomessa monopoliasemassa olevalle Veikkaukselle.

– Se keino, jolla siihen voi vastata, on lisätä omaa markkinointia. Osin varmaan siihen myös nämä ylilyönnitkin liittyvät, kun pyritään vastaamaan monopolin ulkopuoliseen paineeseen, Selin sanoo.

Tutkijan mukaan lisääntyvä markkinointi kuitenkin ”lyö korville” rahapelihaittojen vähentämistä ja ehkäisyä.

– Jos pyritään suuntaamaan kotimainen kysyntä kotimaisiin monopolipeleihin lisääntyvällä markkinoinnilla, samaan aikaan on tietysti uhkana, että myös haitat kasvavat kotimaisella kentällä.

Sisäministeriön neuvotteleva virkamies Jukka Tukia kuitenkin huomauttaa, että Veikkaus mainostaa osin eri pelejä kuin ulkomaiset kilpailijat.

– Veikkaus ei saa markkinoida esimerkiksi netissä olevia raha-automaatteja, joissa on ulkomaista kilpailua. Samanlaista kilpailua ei ole loton tyyppisissä peleissä, joita saa markkinoida, Tukia sanoo.

Veikkaus ilmoitti eilen laittavansa puolet mainonnastaan tauolle syyskuun loppuun saakka ja tekevänsä markkinoinnistaan ulkopuolisen selvityksen. Kritiikkiä yhtiö sai esimerkiksi radiomainoksestaan, jossa terapeuttihahmo kehotti pelaamaan Veikkauksen Toto-ravipeliä.

”Mainonta ei ota huomioon ongelmapelaajia”

Selin kertoo olevansa yllättynyt Veikkauksen päätöksestä leikata mainostustaan.

– Aiemmin Veikkaus on ponnekkaasti puolustanut mainontansa lainmukaisuutta ja vastuullisuutta.

Arpajaislain mukaan rahapelien pelaamista ei saa kuvata myönteisesti eikä pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista saa kuvata kielteisesti. Selinin mukaan näissä rajoissa ei ole välttämättä aina pysytty.

– Sellaistakin markkinointia on epäilemättäkin ollut, joka ei minun nähdäkseni täytä tuota kirjausta.

– Yksittäisen mainoksen kohdalla on kuitenkin hyvin tulkinnanvaraista, että mikä esimerkiksi yhden sanan merkitys on, hän jatkaa.

Selinin mukaan rahapelien markkinoinnissa ei ylipäänsä kiinnitetä riittävästi huomiota haavoittuviin ryhmiin, esimerkiksi ongelmapelaajiin.

– Kenties oppia voisi löytyä alkoholin ja tupakan markkinoinnista, siellä on kuitenkin tutkimusta ja sääntelyä paljon enemmän kuin rahapelipuolella, tutkija pohtii.

Arpajaislakia määrä uudistaa

Hallitusohjelmaan on kirjattu arpajaislain uudistus hallituskauden alussa. Arpajaislain uudistuksella pyritään turvaamaan Veikkauksen toimintaedellytykset ”nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä”.

Myös arpajaislain vastaiseen markkinointiin pyritään puuttumaan. Muiden kuin Veikkauksen rahapelimainokset ovat lähtökohtaisesti arpajaislain vastaisia Suomessa.

Sisäministeriön keväällä valmistuneessa esiselvityksessä tarkasteltiin muun muassa mahdollisuutta estää pelaajien pääsy ja rahansiirrot ulkomaisille nettikasinoille. Sisäministeriön mukaan ulkomaisen kilpailun väheneminen voisi myös vähentää Veikkauksen tarvetta markkinoida pelejään.

– Se olisi tietysti yksi suunta. Tietysti siinä on monia sananvapaus- ja perusoikeuspulmia, että kuinka tiukasti valtio voi internetiä säädellä ja rajoittaa sen käyttöä, THL:n Selin sanoo.

Sisäministeriön Tukian mukaan arpajaislain uudistuksen suuntaviivoista tai aikatauluista ei ole vielä sovittu.

STT

