Ulkoministeri Haavisto nostaa brittitankkerin vapauttamisen vahvasti esiin keskusteluissa Iranin ulkoministerin kanssa

Hormuzinsalmella haltuun otetun Stena Impero -aluksen vapauttaminen otetaan voimakkaasti esille Iranin ulkoministerin kanssa, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Haavisto puhui suurlähettiläspäivillä Helsingissä ennen kollegansa tapaamista.

Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarif tapaa Suomen-vierailunsa aikana tänään Haaviston lisäksi presidentti Sauli Niinistön ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.).

Haavisto toivoo, että tilanne rauhoittuisi Hormuzinsalmessa, joka on kriittisen tärkeä meriväylä öljynkuljetukselle.

– Nythän puhutaan kaikenlaisista merivalvontaoperaatioista siellä. Paras lähtökohtahan olisi, että kukaan ei uhkaa merellistä turvallisuutta siellä ja mitään operaatiota ei tarvittaisi, Haavisto sanoo.

”EU-pakotteet kaikkien tiedossa”

Stena Impero -aluksen haltuunotto on nähty Iranin kostotoimenpiteenä siitä, että Britannia pysäytti iranilaistankkerin heinäkuun alussa Gibraltarinsalmessa.

Iranin Grace 1 -alus pysäytettiin epäiltynä EU-pakotteiden vastaisesta raakaöljyn kuljetuksesta Syyriaan. Iran toisti useaan otteeseen, etteivät EU-pakotteet koske sitä ja vaati aluksen vapauttamista. Myös merioikeuden professori Henrik Ringbom arvioi STT:lle heinäkuussa, että Britannia on saattanut rikkoa merioikeutta, kun se pysäytti iranilaisaluksen.

Ulkoministeri Haavisto kuitenkin sanoo, että Iranin on täytynyt ymmärtää, että EU:n alueella toimeenpannaan EU:n pakotteita.

– EU pitää kiinni omista pakotteistaan ja toteuttaa pakotetoimenpiteitä. EU:n pakotteet ja kannat ovat kaikkien tiedossa, Haavisto sanoi toimittajille.

Haaviston mukaan Grace 1:n haltuunottoa ei kuitenkaan voi verrata Stena Imperon tilanteeseen. Britannian ja laivavarustamon mukaan Stena Impero pysäytettiin syyttä. Iran kertoo viralliseksi syyksi sen, että Stena Impero muun muassa törmäsi pienempään alukseen ja liikkui ilman trasponderia.

Brittiläisaluksen vapauttamista on odotettu, sillä Gibraltarin korkein oikeus päätti torstaina vapauttaa iranilaistankkerin vastoin Yhdysvaltain esittämiä toiveita. Grace 1 lähti liikkeelle myöhään sunnuntai-iltana.

Keskustelussa myös ihmisoikeudet

Helsingissä Senaatintorilla järjestetään ulkoministeri Zafirin vierailun yhteydessä mielenosoitus. Suomen Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehrin mukaan mielenosoituksen tarkoituksena on muistuttaa Suomen päättäjiä Iranissa tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista, joita tapahtuu hänen mukaansa toistuvasti. Mielenosoituksen taustalla ovat Suomen kurdijärjestöt.

– Iranissa poliittinen toiminta on kielletty. Kaikesta, mikä koetaan nykyhallinnon kritisoimiseksi, voi saada koviakin rangaistuksia, Nehri kertoi STT:lle.

Ulkoministeri Haavisto kertoi, että ihmisoikeudet nostetaan esiin keskusteluissa Zarifin kanssa. Lisäksi keskustelujen asialistalla ovat kahdenväliset suhteet, muut kansainväliset kysymykset ja Suomen EU-puheenjohtajakausi.

STT

Kuvat: