Ulkoministeri Pompeo: Yhdysvallat solmii Britannian kanssa kauppasopimuksen mahdollisimman pian brexitin jälkeen

Yhdysvallat on valmis tekemään Britannian kanssa uuden kauppasopimuksen brexitin jälkeen niin pian kuin mahdollista, sanoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo.

Pompeo kommentoi asiaa keskiviikkona tavattuaan Britannian uuden ulkoministerin Dominic Raabin, joka oli ensi vierailullaan Washingtonissa.

Raab sanoi tapaamisen jälkeen, että brexitin toteuduttua sekä Britannia että Yhdysvallat tahtovat käynnistää nopeasti neuvottelut uudesta kauppasopimuksesta.

– Presidentti Trump on tehnyt selväksi, että hän haluaa kunnianhimoisen kauppasopimuksen Britannian kanssa. Siksi toivon, että saamme sen aikaiseksi mahdollisimman pian EU-eron jälkeen, Raab kertoi toimittajille.

Pompeo sanoi, että Yhdysvallat tukee joka tapauksessa Britannian päätöstä lähteä EU:sta.

– Lähtee Britannia miten hyvänsä, me olemme kynnyksellä valmiina allekirjoittamaan uuden kauppasopimuksen aikaisimpana mahdollisena ajankohtana, Pompeo sanoi.

Britannian ulkoministeri vetosi EU-johtajiin

Raab toisti Britannian pääministerin Boris Johnsonin kannan, jonka mukaan Britannia lähtee EU:sta lokakuun lopussa joko sopimuksen kanssa tai ilman. Hän myös vetosi EU-johtajiin, jotta nämä suostuisivat vielä neuvottelemaan Britannian erosopimuksesta.

EU-johtajat ovat olleet haluttomia avaamaan neuvotteluja sen jälkeen, kun Boris Johnson aloitti Britannian uutena pääministerinä viime kuun lopulla ja lupasi neuvotella brexit-sopimuksen ehdot uusiksi.

Sopimuksettoman eron näyttäessä koko ajan todennäköisemmältä Johnson passitti Raabin ja kansainvälisestä kaupasta vastaavan ministerin Elizabeth Trussin Washingtoniin, jotta pohjatyöt kahdenvälisen kauppasopimuksen solmimiseksi saadaan käyntiin ja ennustettu sekasorto EU-eron jälkeen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Raab tapasi myös presidentti Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen tiistaina, ja hänen on määrä matkustaa vielä Meksikoon ja Kanadaan.

Yhdysvaltojen ja Britannian välisen kaupan arvo oli viime vuonna 262 miljardia dollaria eli noin 234 miljoonaa euroa.

STT

Kuvat: