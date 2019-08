USA antoi takavarikkomääräyksen Iranin Grace 1 -tankkerista

Yhdysvaltain oikeusministeriö on antanut takavarikkomääräyksen iranilaisesta Grace 1 -tankkerista. Takavarikkomääräys koskee tankkeria, lastina olevaa öljyä ja 995 000 miljoonaa dollaria.

Oikeusministeriön mukaan Iranin tarkoituksena on ollut tehdä tankkerilla laittomia kuljetuksia Syyriaan. Yhdysvaltojen mukaan takavarikon perusteena ovat erilaiset taloudelliset rikkomukset, kuten rahanpesu ja terrorismikytkökset.

Britannian tai Gibraltarin viranomaiset eivät heti kommentoineet, aikovatko ne noudattaa Yhdysvaltojen antamaa määräystä.

Brittiviranomaiset ottivat tankkerin haltuunsa heinäkuun alussa Gibraltarinsalmessa, koska sen epäiltiin kuljettaneen öljyä Syyriaan EU:n talouspakotteiden vastaisesti.

Gibraltarin korkein oikeus päätti torstaina vapauttaa tankkerin vastoin Yhdysvaltain esittämiä toiveita.

Perjantaina iranilainen merenkulkuviranomainen kertoi, että Grace 1 valmistautuu jatkamaan matkaansa Gibraltarilta. Paikallistelevisiossa kerrottiin myös, että alus vaihtaisi nimensä omistajan pyynnöstä. Aluksen uudeksi nimeksi tulee Adrian Darya.

Alus jatkaa matkaansa Iranin lipun alla. Aikaisemmin alus on kulkenut Panaman lipun alaisena.

Iran vaatinut koko ajan tankkerin vapauttamista

Gibraltarin korkeimman oikeuden puheenjohtaja Anthony Dudley kertoi Iranin antaneen muodollisen ja kirjallisen vakuutuksen siitä, ettei se vie laivan lastia Syyriaan. Iranin lausunnon mukaan alus ei ole matkalla maahan, johon kohdistuu EU:n pakotteita. Dudley huomautti, että näin ollen aluksen hallussapidon jatkamiselle ei ole perusteita.

Iran on koko ajan vaatinut tankkerinsa vapauttamista ja todennut, etteivät EU-pakotteet sido sitä.

Grace 1 -tankkerin kiinnioton jälkeen Iran otti kiinni Hormuzinsalmessa Britannian lipun alla seilanneen ruotsalaisvarustamon Stena Impero -aluksen, joka on miehistöineen yhä Iranin hallussa.

Ruotsalaisen Stena Bulkin toimitusjohtaja Erik Hånell kertoi STT:lle toivovansa, että myös Stena Imperon tilanteeseen löytyy ratkaisu Gibraltarin päätöksen jälkeen. Stena Imperon kiinniottoa pidettiin kostona Gibraltarinsalmen tapahtumista, mutta virallisesti Iran sanoi aluksen muun muassa törmänneen pienempään alukseen ja liikkuneen ilman transponderia.

