USA asetti pakotteita Iranin ulkoministerille

Yhdysvallat on asettanut pakotteita Iranin ulkoministerille Mohammed Javad Zarifille. Pakotteet jäädyttävät kaikki Zarifin varat Yhdysvalloissa. Tavoitteena on myös rajoittaa ulkoministerin kansainvälisiä matkoja.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Steven Mnuchin kommentoi, että Zarif on Iranin ensisijainen edustaja ulkomailla ja toimeenpanee Iranin hallitsijan edesvastuutonta agendaa. Mnuchinin mukaan pakotteilla halutaan antaa selkeä viesti siitä, ettei Yhdysvallat hyväksy Iranin hallinnon viimeaikaista käytöstä.

STT

