USA:n vaikutusvaltainen asejärjestö varoittaa Trumpia aselakien tiukennuksesta

Yhdysvalloissa vaikutusvaltainen aselobbari, Kansallinen kivääriyhdistys NRA torjuu vaatimukset maan aselakien tiukentamisesta. NRA:n mukaan tiukennukset eivät olisi estäneet viikonloppuna sattuneita Texasin ja Ohion joukkoampumisia. Ampumisissa kuoli yli 30 ihmistä.

Erityisesti demokraattipoliitikot ovat vaatineet maan löyhiin aselakeihin tiukennuksia. Myös presidentti Donald Trump on väläytellyt vihreää valoa asetta hankkivien taustojen nykyistä laajemmalle tarkistukselle. Washington Postin nimettömän Valkoisen talon lähteen mukaan asejärjestö NRA:n johtaja Wayne LaPierre jopa varoitti Trumpia puhelinkeskustelussa tarkastusten tiukentamisesta.

LaPierre vihjaisi, että olisi keskustellut Trumpin kanssa viimeisimpien joukkoampumisten jälkeen, mutta ei suostunut suoraan vahvistamaan asiaa.

– Mutta voin vahvistaa, että NRA vastustaa kaikkea lainsäädäntöä, joka epäreilusti rikkoo lainkuuliaisten kansalaisten oikeuksia. Ikävä tosiasia on tämä: monien ehdottamat muutokset (aselakiin) eivät olisi estäneen El Pason ja Daytonin järkyttäviä tragedioita, LaPierre sanoi.

NRA tunnetaan kiivaana aselakientiukennusten vastustajana. Trump ei ole julkisesti myöntänyt keskustelleensa LaPierren kanssa viime päivinä.

Republikaanien mieli muuttumassa

Viikonlopun joukkoampumiset ovat nostattaneet jälleen tapetille Yhdysvaltain aselakien tiukennukset. Torstaina yli 200 pormestaria kehotti republikaanienemmistöistä senaattia hyväksymään lakiesityksen, joka vaatisi kaikkien aseenhankkijoiden taustojen tarkastamista ja asettaisi muun muassa rajoituksia kuluttajien keskinäiselle asekaupalle. Esitys on jo mennyt läpi kongressin alahuoneessa.

Jopa aselakien tiukennuksia aiemmin torpannut senaatin republikaanipuhemies Mitch McConnell on ilmaissut varovaista tukea taustatarkastusten laajentamiselle. McConnell totesi, että aihe nousee senaatin keskustelujen ytimeen.

– Sille on paljon kannatusta, McConnell totesi New York Timesin mukaan.

Texas höllentämässä aselakejaan

Vaikka osa republikaanipoliitikoista onkin alkanut vaatia tiukennuksia, on suhtautuminen aseisiin silti Yhdysvalloissa monimutkaista.

– Monet lainsäädäntöelimet vastaavat ampumisiin toteamalla, että oikea keino tehdä maastamme turvallisempi ei ole aseisiin käsiksi pääsyn rajoittaminen, vaan itse asiassa aseen omistamisen helpottaminen, totesi Washington Postin haastattelema, aseliikettä tutkiva Texasin yliopiston professori Harel Shapira.

Monien yllätykseksi ja järkytykseksi Texasin osavaltiossa onkin syyskuussa tulossa voimaan aselakien löyhennyksiä. Yksi laki muun muassa määrää, etteivät vuokranantajat voi enää estää vuokralaisiaan pitämästä aseita kotonaan. Toinen laki muun muassa sallii, että aseiden omistajat voivat pitää aseitaan lukitussa autossa koulujen parkkipaikalla.

https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-openness-to-extensive-background-checks-for-gun-buys-draws-warning-from-nra/2019/08/07/a5f82060-b92d-11e9-a091-6a96e67d9cce_story.html

https://www.nytimes.com/2019/08/08/us/politics/gun-background-checks.html

https://www.washingtonpost.com/nation/2019/08/07/texas-reeling-after-el-paso-shooting-is-about-loosen-gun-laws/

STT

Kuvat: