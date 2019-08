Uuden Bond-elokuvan nimi julkistettiin

Seuraavan James Bond -elokuvan nimi on julkistettu. Bond-elokuvien tuottajat kertoivat tiistaina, että uuden 007-filmin nimi on No Time To Die.

Vuonna 1962 alkaneen elokuvasarjan 25:s elokuva tulee ensi-iltaan ensi huhtikuussa. Elokuvassa Daniel Craig näyttelee James Bondia viidettä ja viimeistä kertaa.

No Time To Dien tarina on suoraa jatkoa neljän edellisen Craigin tähdittämän Bond-elokuvan tarinalle. Uudessa elokuvassa Bond on vetäytynyt salaisen agentin tehtävistä ja viettää rauhallista elämää, kunnes hänen CIA-ystävänsä Felix Leiter pyytää häneltä apua.

Elokuvan pahista näyttelee tuore Oscar-voittaja Rami Malek.

