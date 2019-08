Uuden sadon kaaleja on kaupoissa niukasti – ”Hinnat ovat korkeita, ja tavaraa tulee pelloilta niukasti”

Kauppoja vaivaa nyt kaalipula. Ryhmäpäällikkö Veli-Matti PuhakkaSOK:sta kertoo, että S-ryhmän kaupoissa vaikein tilanne on kukka- ja parsakaalin saatavuudessa.

K-ryhmän kaupoissa puute on näkynyt näiden lisäksi myös keräkaalien kohdalla, osto- ja myyntipäällikkö Liisa EronenKeskolta kertoo.

– Hinnat ovat korkeita, ja tavaraa tulee pelloilta niukasti. Tämän pitäisi olla parasta kaalisesonkia, mutta näin ei tänä vuonna ole.

Lidlin kotimaisista hedelmistä ja vihanneksista vastaava valikoimapäällikkö Väinö Kurkaa kertoo sähköpostitse, että parsakaalin ja kukkakaalin suhteen on ollut poikkeuksellinen vuosi. Tuholaisten ja sääolosuhteiden, kuten kuivuuden, vuoksi kotimaista parsa- ja kukkakaalia on ollut haastavaa saada myyntiin.

Puhakka kertoo, että tavanomaiseen määrään suhteutettuna noin puolet tarpeista puuttuu.

Ongelmia muuallakin Euroopassa

Puhakan mukaan puutetta yritetään paikata tuontivihanneksilla. Saatavuusongelmia on kuitenkin näkynyt myös muualla Euroopassa.

– On vaikea saada korvaavaa tuotetta. Tilanne on hankala ainakin Pohjois-Euroopan osalta, Puhakka sanoo.

Myös Lidlin myymälöissä ja K-kaupoissa on jouduttu turvautumaan ulkomaiseen kukka- ja parsakaaliin.

Eronen kertoo, että tuotteiden saatavuudessa on myös eroja myymälöittäin, sillä K-kauppiaat voivat hankkia ja hinnoitella tuotteensa itsenäisesti. Salaatteja, yrttejä ja juureksia on ollut hyvin saatavilla.

SOK:n Puhakka painottaa, että kotimaisten vihannesten kasvukausi on lopuillaan, mikä näkyy vihannesten saatavuudessa.

– Esimerkiksi nippusipulit ja muut tämän tyyppiset siirtyvät historiaan tämän kesän osalta, Puhakka kertoo.

Kaalien puute vaikuttaa myös hintoihin. Kaalien hinnat ovat Erosen mukaan tavanomaiseen hintatasoon nähden todella korkeita. Puhakan mukaan kyse on muutamien prosenttiyksiköiden hinnannoususta.

Erosen mukaan tuleva sato on riippuvainen säästä.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että seuraavan viikon ajan kukkakaalia tulee paremmin, Eronen sanoo.

Kurkaa arvioi tilanteen korjaantuvan Lidlin myymälöissä ensi viikolla.

Umpisurkea vesitilanne

Kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta (MTK) kertoo, että kaalipeltojen vesitilanne on ollut tänä kesänä umpisurkea. Kesä on ollut hänen mukaansa kuivempi kuin edellinen ja käytännössä kaikki tilat kärsivät veden vähyydestä.

– Kasteluvesi ei ole sama kuin luonnonvesi. On paljon tiloja, joilla on kastelumahdollisuus, mutta silti koko alaa ei voi viljellä. Jos ei ole ison vesistön varrella, pienet vesilähteet kuivuvat, Virtanen sanoo.

Kaalikasvit tykkäävät Virtasen mukaan viileämmistä lämpötiloista ja kosteudesta.

Avomaakasviksia toimittavan Tuoreverkon toimitusjohtaja Kari Lyytinen kertoo, että myös tuholaiset ovat olleet tänä vuonna viljelijöiden riesana.

– Toukokuun lämmin ilmavirtaus Venäjältä sai koit liikkeelle, ja koit rantautuivat Suomeen etenkin kaalimaille, Lyytinen kertoo.

Lyytisen mukaan kukkakaalisato tuhoutui pitkälti kaalikoiden takia. Hyviä torjunta-aineita ei tuholaisia vastaan ole.

Viljelijöiden murheena on myös sadonkorjuun ongelmat.

– Sadonkorjuu on hidasta ja kallista. Nyt kauppakelpoisia kaaleja joutuu haeskelemaan ja aikaa kuluu paljon enemmän, Virtanen harmittelee.

STT

Kuvat: