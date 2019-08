Uuden-Seelannin viranomaiset joutuivat pyytämään anteeksi, kun Christchurchin terroristiepäilty sai viestinsä nettiin

Uudessa-Seelannissa maan viranomaiset ovat joutuneet pyytämään anteeksi sen jälkeen, kun Christchurchin moskeijaiskujen epäilty sai vihakirjeensä vankilasta verkkoon.

Terrorismista syytetty mies sai luvan lähettää tiukan turvatason vankilasta kirjeen, jonka hänen seuraajansa jakoi verkossa 4Chan-keskustelupalstalla.

Kuusisivuisessa kirjeessä syytetty muun muassa puhuu ihailustaan brittiläistä fasistia Oswald Mosleyta kohtaan ja sanoo uskovansa, että ”horisontissa näkyy suuri konflikti”.

Pääministeri Jacinda Ardern kuvaili kirjeen sisältöä vastenmieliseksi. Hän oli raivoissaan siitä, että kirje ohitti vankilan tarkastajat.

– Tämän henkilön ei pitäisi pystyä jakamaan vastenmielistä viestiään vankilan ovien takaa, Ardern sanoi toimittajille. Hän on todennut, ettei ikinä mainitse syytettyä nimeltä.

Uuden-Seelannin hallinto on vannonut, ettei iskusta epäilty saa enää tilaisuutta levittää vihapuhettaan. Vankilatoiminnan johtaja Christine Stevenson pahoitteli tilannetta.

– Haluaisin pyytää anteeksi tuskaa, jota tämä on aiheuttanut niille, joita maaliskuun 15. päivän tapahtumat koskettivat, Stevenson totesi.

Australialaismiehen epäillään murhanneen 51 muslimia kahteen moskeijaan tekemässään iskussa maaliskuun puolivälissä. Mies odottaa nyt oikeudenkäyntiä. Häntä syytetään 51 murhasta, 40 murhan yrityksestä ja terroristisesta teosta.

STT

Kuvat: