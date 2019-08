Uudet nappikset, uusi mies – Kymppipaikan maestro Lucas Gabrielsson piti Iiroja pilkkanaan

Urheilupuiston ylänurmen laidalle perjantai-illan sateeseen tulleet katsojat saivat nauttia ainakin kahdesta asiasta. SalPan 2–0-voitosta Rauman Pallo-Iiroista ja Lucas Gabrielssonin nautittavasta peliesityksestä.

Silloin kun Gabrielsson on pelipäällä, niin miehen jokainen peliliike kentällä on vaivattoman ja helpon näköistä. Edelliskaudella Gabrielsson palkittiin Kakkosen B-lohkon parhaana pelaajana, mutta kuluneen kauden alku on sujunut hieman vaisummin.

Viimeisissä otteluissa Gabrielsson on ollut taas jo oma itsensä, ja eilen SalPan keskikentän hidalgo piti raumalaisia ajoittain jopa pilkkanaan.

– Ei nyt ehkä uusi kevät, mutta uusi syksy ainakin. Heti kun sai uudet nappulakengät, niin peli alkoi kulkea, naureskeli Gabrielsson makkaraämpäri kädessään.

Todellisuudessa Gabrielssonin pelivireen löytyminen johtuu pitkälti siitä, että hän on saanut muutaman viikon treenata terveenä.

– Alkukaudesta oli melkein koko ajan pieniä loukkaantumisia. Nyt ei ole tarvinnut huolehtia vammoista, mikä on näkynyt kentälläkin.

Kuntoutumisen myötä päävalmentaja Ilkka Virtanen on siirtänyt Gabrielsson kymppipaikalle, missä luova pelaaja pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

– No on kai se minulle paras pelipaikka, mutta onhan tässä samalla kuntokin noussut. Alkukaudesta ei jaksanut niin paljon juosta, selitti Gabrielsson pelitasonsa nousua.

Pallo-Iiroja vastaan Gabrielsson iski ottelun voittomaalin rangaistuspotkusta 28. minuutin kohdalla. Mies oli myös hankkimassa rankkaria, sillä Gabrielssonin loistosyöttö vapautti Jami Siirtolan läpiajoon, jonka katkaisi sääntöjen vastaisesti viime kauden SalPa-toppari Otto Schultz.

SalPan toisen maalin sijoitti vajaa kymmenen minuuttia loppua Niko Leskelä, joka pääsi yksin läpi Viktor Limnellin pystysyötöstä.

Lucas Gabrielssonin ohella SalPan toinen sankari löytyi tolppien välistä. Toisen ottelunsa SalPan paidassa pelannut Joni Rahila piti kotijoukkueen pelissä mukana Iirojen vahvassa alkurynnistyksessä.

14. minuutin kohdalla Rahila torjui oikeasta alanurkasta Eetu Kaipion ampuman rangaistuspotkun, ja hetkeä myöhemmin Rahila pysäytti yksin läpi päässeen Konsta Siivosen laukauksen.

Jobinpostia SalPalle tuli jo ennen ottelua, kun Peimarista Joutsenlaumaan siirtynyt hyökkääjä Bruno Rodrigues loukkasi polvensa alkuverryttelyssä. Portugalilainen joutuikin seuraamaan ottelua puhelimen välityksellä sairaalanmäellä.

SalPa nousi toisella peräkkäisellä voitolla pitkästä aikaa nousukarsintaviivan yläpuolelle neljänneksi. Sarjasta on jäljellä viisi kierrosta, joista SalPa pelaa kolme kotinurmella.

– Mennään peli kerrallaan. Itsellä on ainakin sellainen tavoite, että tekisin vähintään maalin per peli. Jatkuisi hyvä tahti tason kannalta ja pysyisi sellainen tasaisuus pelissä, luetteli Gabrielsson tavoitteita loppukauteen.

SalPan kannalta nuo tavoitteet kuulostavat varsin hyvältä.

TEKSTI: Jari Vuorio

Kakkosen B-lohko: SalPa–Pallo-Iirot 2–0 (1–0)

Maalit: 28. Lucas Gabrielsson 1–0 (rp), 83. Niko Leskelä 2–0

SalPan kokoonpano: Joni Rahila; Pekka Mattila, Gentrit Kovaqi (v), Vilho Heikkinen, Iku Leino; Jesper Karlsson, Niko Leskelä, Jami Siirtola (v, 81. Severi Jaatinen); Olli Jakonen (v, 86. Luiyi Laguerre), Lucas Gabrielsson, Eetu Leppänen (75. Viktor Limnell).

SalPan muut vaihtopelaajat: Juho Henttinen, Vilho Ståhlström, Joonas Kontkanen (mv).

Erotuomari: Juuso Vuorinen

Yleisöä: 158

SSS-pisteet: Gabrielsson 3, Rahila 2, Siirtola 1.

SSS-pistekilpailun tilanne: Kasperi Tuomi ja Gabrielsson 9, Elmo Heinonen 8, Iiro Vanha 5, Siirtola 4, Leino, Leppänen, Limnell, Rahila, Ilari Koljonen ja Bruno Rodrigues 2, Leskelä 1.

SalPan seuraava ottelu: la 31.8. Gnistan–SalPa Oulunkylän tekonurmella klo 18.30.