Uusi hiivatesti seuloo räjähdysherkät olutpullot ja saattaa pelastaa kelvollisen mallasjuoman viemäriltä

Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla tietyt olutpullojen räjähtämistä aiheuttavat hiivat voidaan aiempaa tarkemmin erottaa tavallisesta panimohiivasta. Kyseessä on uudenlainen diastaattiset hiivat tunnistava geenitesti.

Aiemmin pilaantumista aiheuttavat hiivakannat on havaittu testaamalla STA1-geenin olemassaoloa. Kaikki geenin sisältämät kannat eivät kuitenkaan aiheuta ongelmia. Näin ollen panimot ovat saattaneet turhaan hävittää myyntikelpoista olutta.

– Olemme selvittäneet, miksi jotkin geenin sisältävät kannat ovat aktiivisia ja siksi ongelmallisia, kun taas toiset eivät, VTT:n tutkija Kristoffer Krogerus toteaa tiedotteessa.

Aiemmin geenitestin lisäksi on jouduttu tekemään mikrobiologinen testi. Uusi menetelmä säästää panimoiden aikaa ja rahaa. Tulokset saadaan tunneissa viikkojen sijaan.

Haittana makuvirheet ja liiallinen alkoholi

Diastaattiset hiivat tuottavat entsyymiä, joka muuttaa oluen tärkkelyksen sokeriksi. Sokeri puolestaan muuttuu käymisprosessissa alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Normaali panimohiiva ei tätä aiheuta.

Diastaattiset hiivat aiheuttavat myös makuvirheitä, liiallista alkoholimäärää ja ylikuohumista. Pahimmillaan pulloja ja tölkkejä on räjähtänyt voimistuneen paineen takia. VTT:n mukaan pilaantuneita oluteriä on ollut etenkin pienissä panimoissa.

STT

Kuvat: