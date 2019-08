Uusi komentaja Kivinen pitää hävittäjähanketta suurimpana asiana, joka vaikuttaa Puolustusvoimien kehitykseen

Puolustusvoimain uusi komentaja Timo Kivinen arvioi hävittäjähankkeen olevan hänen alkavan virkakautensa suurin asia, joka tulee vaikuttamaan Puolustusvoimien kehitykseen tulevalla vuosikymmenellä.

Puolustusvoimat sai alkuvuodesta viisi pyytämäänsä hävittäjätarjousta lentokonevalmistajilta. HX-hävittäjähankkeen tarkennetut tarjouspyynnöt lähetetään alkusyksystä ja ensi vuonna tehdään ehdokkaiden arviointeja.

Arvioinnissa punnitaan muun muassa hävittäjien suorituskykyä, elinkaarikustannuksia ja huoltovarmuusasioita.

Kivinen kertoi odottavansa, että maan hallitukselta tulisi jonkinlaista ohjausta ennen tarkemman tarjouspyynnön lähettämistä.

Arviointien ja lopullisten tarjousten pohjalta muodostetaan Puolustusvoimien johdossa sotilaallinen kanta, joka viedään poliittisen päätöksentekoon. Hankintapäätös on määrä tehdä vuonna 2021.

Puolustusvoimien muista suurista hankinnoista Kivinen kertoi, että Merivoimien Laivue 2020 -hankkeen alusten rakentamisesta käytävät neuvottelut ovat venyneet telakan kanssa. Kivisen mukaan ratkaisu pitää saada tehtyä alkusyksystä.

– Oletan, että näin tulee tapahtumaan, Kivinen sanoi.

Lisäarvoa kansainvälisistä harjoituksista

Kivinen arvioi Puolustusvoimien nykytilaa ja tulevaisuutta mediatilaisuudessa. Hänen mukaansa Suomen osallistuminen kansainvälisiin harjoituksiin ei ole ainakaan kasvamassa lähivuosina. Hän arvioi kehityksen kulkevan pikemminkin toiseen suuntaan.

– Olemme tunnistaneet ne harjoitukset, jotka tuottavat meille lisäarvoa, Kivinen sanoo.

Kivinen korosti, että kaiken kansainvälisen yhteistyön on palveltava Suomen kansallisen puolustuksen parantamista.

Kivinen arvioi, että viime vuosina Puolustusvoimat on pystynyt kehittämään valmiuttaan. Hänen mukaansa tulevaisuudessakin tarvitaan laajaa reserviä sen ohella, että pysytään kiinni modernin teknologian kehityksessä.

Kivisen mukaan Suomen asevelvollisuusjärjestelmän kehittämisessä on muistettava se, että järjestelmän on täytettävä sotilaalliset tarpeet.

– Hyvä tässä muistaa se, että nykymallilla on kovin vankka kansan tuki, niin kuin olette huomanneet eri kyselyissä, Kivinen sanoi.

Esimiesten koulutukseen ja ennakoivaan valvontaan panostetaan

Puolustusvoimia ovat viime aikoina koetelleet useat väärinkäytösepäilyt ja -tutkimukset. Uusi komentaja, kenraali Timo Kivinen kertoo pohtineensa syitä tapausten kasautumiseen, mutta ei näe niiden taustallaainakaan vielä mitään yksiselitteistä syytä.

Kivisen mukaan julkisuus asian tiimoilta on ollut Puolustusvoimille raskasta, mutta sillä on saattanut olla korjaavaakin vaikutusta.

– Jos meillä vielä on ollut joku täällä rivissä, joka ei ymmärrä käyttäytymisen pelisääntöjä, niin nyt varmasti ymmärtää, Kivinen sanoi lehdistötilaisuudessa.

Vastaavien tapausten toistumisessa on Kivisen mukaan tärkeää, että asianmukaisen käyttäytymisen painoarvoa lisätään esimieskoulutuksessa ja että Puolustusvoimat panostaa myös ”oikeanlaiseen ennakoivaan valvontaan”.

Käytösongelmien lisäksi Puolustusvoimia on koetellut salaisten asiakirjojen päätyminen Helsingin Sanomien haltuun.

– On tietysti ihan selvää, että jos Puolustusvoimista joutuu tuolla turvaluokituksella leimattuja asiakirjoja sellaiselle taholle, jonne ne eivät kuulu, niin se on aina vakava asia, Kivinen kommentoi STT:lle.

”Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä” tehty tietovuodon jälkeen

Kivisen mukaan tietovuototapaus ei ole ajallisesti ihan tuore ja matkan varrella on tehty erilaisia ”turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä”. Esitutkinnan jälkeen on sitten Kivisen mukaan syytä arvioida jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta.

– Toivon, että sieltä (esitutkinnasta) selviää hyvinkin tarkkaan, mitä tässä on tapahtunut, Kivinen sanoo.

STT kertoi aiemmin kesällä, että poliisi epäilee tietovuodosta Puolustusvoimien entistä tiedustelupäällikköä, kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoffia. Kivinen ei kommentoi asiaa kuin toteamalla, että kyseessä on median esiin nostama nimi, jota yksikään viranomainen ei ole vahvistanut. Uusi komentaja ei halua myöskään kertoa sitä, ovatko Suomen ulkomaiset kumppanit kyselleet vuotoepäilystä tai onko niitä siitä informoitu.

Kurssinsa priimus

Kivinen aloitti tehtävässään tänään. Hän on edeltäjänsä Jarmo Lindbergin ikä- ja kadettikurssitoveri. Kivinen valmistui Kadettikoulusta kurssinsa priimuksena 1982.

Ensi joulukuussa 60 vuotta täyttävä Kivinen ei palvele komentajana täyttä viisivuotiskautta, vaan nimitys tehtiin hänen lakisääteiseen eroamisikäänsä 31. maaliskuuta 2024 asti.

Kivinen on muun muassa suorittanut laskuvarjojääkärikurssin ja Yhdysvaltain armeijan erittäin vaativan Ranger-erikoisjoukkokurssin. Uusi Puolustusvoimain komentaja harrastaa liikuntaa, erityisesti suunnistusta.

Presidentti Sauli Niinistö nimitti Kivisen komentajan tehtävään kesäkuussa, vaikka uusi komentaja oli määrä valita jo maaliskuussa.

Nimitys viivästyi, kun pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi ja vaihtui toimitusministeristöksi. Oikeuskanslerin linjauksen mukaan esitys uudesta Puolustusvoimain komentajasta ei kuulunut toimitusministeristön toimivaltaan.

