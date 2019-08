Uutisanalyysi: Helsinkiläisjobbari haali Louneaa – Elisa teki miljoonakaupat

Teleoperaattori Elisa on ostanut puhelinyhtiö Lounean osakkeita yli kolmella miljoonalla eurolla. Myyjä on helsinkiläinen Lakiasiaintoimisto Asiakasturva. Yli 3 700 osakkeen kauppa on suurin, mitä Louneasta on kerralla tehty.

Omistajamuutos tuli ilmi keskiviikkona, kun Lounea Oy julkaisi päivitetyn osakasluettelonsa. Sen mukaan Elisan omistus salolaisyhtiöstä on kasvanut kesäkuussa 8,2 prosentista 12,1 prosenttiin.

Osakekauppa vahvistaa entisestään epäilyjä, että Elisa Oyj suunnittelee Lounean valtaamista. Yli kymmenen prosentin omistus varmistaa Elisan korvamerkin salolaisyhtiössä.

Enää ei tarvitse myöskään arvuutella, miksi helsinkiläinen sijoitusfirma on vuosikausia pommittanut salolaisia toistuvilla ostotarjouksilla paikallisen puhelinyhtiön osakkeista.

Lakiasiantoimisto Asiakasturvan Timo Rautanen on haalinut salolaiskodeista Lounean ja sen edeltäjän Salon Seudun Puhelimen osakkeita toistakymmentä vuotta. Salon Seudun Sanomat kertoi puhelinsoitoista ja paperikirjeistä jo syksyllä 2006.

Asiakasturvasta tuli Lounean suurin omistaja. Rautanen kiisti olevansa jobbari. Ostokampanjat jatkuivat. Talvella 2015 Asiakasturva tarjosi salolaisyhtiön osakkeesta 333 euroa.

Jostain syystä Rautanen katsoi, että nyt oli sopiva hetki myydä.

Päivitetyn osakasluettelon mukaan Lakiasiaintoimisto Asiakasturvalla on enää 97 Lounean osaketta, kun niitä vielä ennen kesää oli 3 860. Samaan aikaan Elisan omistus on kasvanut samalla määrällä eli 3 763 osakkeella.

Lounea julkaisee verkkosivuillaan kerran kuussa taulukon toteutuneista osakekaupoista. Kesäkuussa puhelinyhtiön osakkeesta on alimmillaan maksettu 750 euroa ja enimmillään 860 euroa.

Keskimäärin osakkeen hinta on ollut 856 euroa.

Kertolasku paljastaa, että Elisan on täytynyt maksaa osakepotista 3,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Timo Rautanen on ehtinyt kuitata viime vuodelta vielä 256 000 euron osingot.

Rautasen voi kuvitella tehneen hyvän tilin, vaikka hänen kerrotaankin olleen poikkeuksellisen kiukkuinen Lounean toukokuisessa yhtiökokouksessa. Osakekerho Oy:n kautta hän omistaa edelleen yli 400 salolaisyhtiön osaketta.

Elisalla oli vielä viisi vuotta sitten vain kolme Lounean osaketta – arvattavasti vanhan puhelinliittymän jäljiltä. Nyt pörssiyhtiön salkussa on 11 693 salolaisyhtiön osaketta. Lounean suurimmaksi omistajaksi Elisa nousi marraskuussa 2017 kahdella isolla osakekaupalla.

Myyjinä olivat Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassa ja oululainen OTC Fund of Fund Oy, joka on salonseutulaisille myös tuttu koteihin postitetuista ostokirjeistä.

”Elisa hotkaisi palan Louneaa”, Salon Seudun Sanomat kertoi jälleen marraskuussa 2018.

Pörssiyhtiö oli ostanut Lounean osakkeita yli miljoonalla eurolla. Lounean suuriin omistajiin kuulunut Tomi Kaismon OTC Fund of Fund oli samaan aikaan luopunut koko omistuksestaan.

Myös Kaismo kiisti olevansa jobbari.

Vallankäyttäjänä Elisan asema Lounean yhtiökokouksessa ei uusimman osakekaupan myötä muutu. Lakiasiantoimisto Asiakasturva, OTC Fund of Fund ja Elisa ovat tähänkin asti löytäneet äänestyksissä toisensa.

Yli kymmenen prosentin omistus varmistaa Elisalle kuitenkin aseman vahvana vähemmistöosakkaana, jota kukaan muu ei pysty enää väkisin kampeamaan ulos yhtiön omistajakaartista.

Lounean toiminta paikallisena puhelinyhtiönä jatkuu ihan niin kuin ennenkin, mutta yhtiön hallitus joutunee miettimään myös sitä, millaisen lounaskutsun se Elisalta mahdollisesti saa.

Kuhina puhelinyhtiöiden ympärillä kuuluu kiihtyneen taas viime aikoina. Kierroksia lienee nostattanut se, että norjalainen Telenor osti teleoperaattori DNA:n osake-enemmistön toukokuussa.

Jos vaikka joku tekee yllättäen ostotarjouksen Lounean koko liiketoiminnasta.

Lounea kiinnostaa Elisaa

Oyj:n yrityssuunnittelujohtajasanoi Salon Seudun Sanomille keskiviikkona, että Elisa on kasvattanut omistustaan Louneassa, kun omistusta on heille tarjottu.

– Lounea on hyvä yhtiö, jolla on kiinnostava asiakaskunta. Me olemme valtakunnallisena toimijana aina kiinnostuneita laajentamaan toimintaamme ja palvelemaan asiakkaita.

Arjanne muistutti, että Elisalla on Lounais-Suomessa vahvoja asiakkaita, muun muassa Salon kaupunki. Elisa hoitaa kaupungin puhepalvelut.

– Liiketoiminnan ydin on tehdä omistaja-arvoa kasvattavia hankintoja. Totta kai asiakkaat ja asiakkaiden palveleminen kiinnostavat meitä.

Lounealla ja Elisalla on myös kaupallista yhteistyötä.