Uutissuomalainen: Itä- ja Pohjois-Suomen työttömät saavat EU-rahaa viisinkertaisen määrän länteen ja etelään verrattuna

Itä- ja pohjoissuomalaista työtöntä tuetaan EU:n rakennerahastoista yli viisi kertaa enemmän kuin länsi- ja eteläsuomalaista työtöntä, kertoo Uutissuomalainen.

Uutissuomalaisen selvityksessä työllistämiseen tarkoitetut tukisummat jaettiin työttömien määrällä. Luvuista on poistettu harvan asutuksen alueitten lisätuet.

Maakuntien välille onkin syntynyt kiistaa ensi vuonna alkavan seitsenvuotiskauden rahoista. Kaikki Länsi- ja Etelä-Suomen maakuntajohtajat muuttaisivat rahanjakokriteerejä, Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien johtajat taas pitäisivät perusteet ennallaan. Kyselyyn vastasi 14 maakuntajohtajaa 18:sta.

Muutosta haluavat ehdottavat erilaisia malleja.

– Kriteereinä tulee jatkossa olla paitsi asukasluku myös bruttokansantuote, ilmastonmuutokseen ja muuttoliikkeeseen liittyvät kriteerit, ja epäedulliset kriteerit kuten työttömyys, nuorisotyöttömyys, alhainen koulutustaso ja syrjäytyminen, sanoo Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

Etelä-Suomeen kuuluvassa Kymenlaaksossa on yksi Suomen korkeimmista työttömyysprosenteista, 9,1.

Itä- ja Pohjois-Suomesta muistutetaan, että länsi ja etelä ovat tulevalla kaudella kasvattamassa tukipottejaan.

Rahoituskaudella 2014-2020 Itä- ja Pohjois-Suomi saavat tuista kaksi kolmasosaa, vaikka alueella asuu vain neljännes suomalaisista. Työtöntä kohti Itä- ja Pohjois-Suomi saivat 9 688 euroa, kun Länsi- ja Etelä-Suomessa vastaava lukema on 1 875 euroa.

