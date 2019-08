Uutissuomalainen: Kansainvälisten adoptioiden määrä romahti Suomessa

Kansainvälisten adoptioiden määrä on romahtanut Suomessa ennätyksellisen alas, kirjoittaa Uutissuomalainen.

Suomeen saapui viime vuonna 52 adoptiolasta ulkomailta palvelunantajien eli Interpedian, Pelastakaa Lapset -järjestön tai Helsingin kaupungin välityksellä. Kansainvälisissä adoptioissa on yleensä käytettävä palvelunantajaa.

Valviran adoptiolautakunnasta kerrotaan, että määrä oli viime vuoden lukua pienempi vain vuosina 1985-1987. Kasvu alkoi, kun laki lapseksiottamisesta tuli voimaan vuonna 1985.

Huippuvuonna 2005 adoptiolapsia tuli ulkomailta 308 eli kuusi kertaa enemmän.

Merkittävin syy hiipumiselle on, että lapsia vapautuu kansainväliseen adoptioon entistä vähemmän. Pelastakaa Lapset -järjestöstä kerrotaan, että lähtömaissa olosuhteet ovat kehittyneet niin paljon, että tarvetta kansainvälisille adoptioille ei ole.

STT

Kuvat: