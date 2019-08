Vaarassa suojatiellä

Suojatiet eivät edelleenkään ole nimensä veroisia. Liikenneturvan alkukesästä teettämän kyselyn mukaan moni jalankulkija kokee suojatiellä vaaratilanteita. Kyselyyn vastasi yli tuhat ihmistä, joista alle puolet arvioi autoilijoiden huomioivan jalankulkijat hyvin liikennevalottomilla suojateillä.

Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia liikkui myös autolla. Heistä joka neljäs totesi ajamisen tuntuvan hitaalta ja ärsyttävältä, jos jokaiselle suojatielle pyrkivälle antaa tilaa. Vastaukset kertovat, että asenteissa on kosolti parantamisen varaa.

Autoilijoiden on syytä tarkistaa suhtautumistaan suojateihin ja suojateillä kulkeviin. Asenneongelma on vakava, jos tien antaminen ärsyttää.

Liikenteessä on huomioitava muut tienkäyttäjät ja kunnioitettava yhteisiä sääntöjä. Liikennesääntöjen mukaan autoilijan pitää antaa tietä suojatielle tulossa olevalle jalankulkijalle.

Liikenteen sujuminen vaatii kuljettajilta keskittymistä ja tarkkaavaisuutta. Sähköiset älylaitteet kuten puhelimet voivat nykyään viedä kuljettajilta huomiota, jonka pitäisi olla kohdistunut liikenteeseen.

Viidesosa kyselyyn vastanneista 15–79-vuotiaista kertoi pelkäävänsä suojateiden ylittämistä reiteillä, joita he kävelevät usein. Kaksi viidestä vastanneesta oli joutunut vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen kävellessään suojatiellä. Vain kolme viidestä pitää suojatien ylittämistä turvallisena.

Koululaiset ovat palanneet liikenteeseen syyslukukauden alettua, ja koulumatkoilla teiden ylitykset ovat useimmiten vaarallisimpia paikkoja. Aikuiset tienkäyttäjät ovat vastuussa lasten turvallisesta koulumatkasta.

Liikenneturvan mukaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on kuitenkin parantunut Suomen maanteillä ja kaduilla takavuosiin verrattuna. Kolmen viime vuoden aikana lapsille ja nuorille ei ole tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta suojatieonnettomuutta, mutta vanhempia ihmisiä on menehtynyt suojateillä.

Suojatiekulttuuri on muuttumassa parempaan, mutta tehtävää riittää edelleen. Jokainen tiellä liikkuva voi vaikuttaa kehitykseen.