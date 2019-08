Vaisala ostaa Forecalta ammattikäyttäjien yrityssääpalvelut, yhtiö kertoo.

Kaupan arvioidaan toteutuvan lokakuun alussa.

Sääpalveluyritys Foreca keskittyy jatkossa tarjoamaan sääpalveluita ja tarkkoja sääennusteita kuluttajille, mediataloille ja digitaalisen median kanaviin.

Vaisala on sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys.

Vaisalalle siirtyvä liiketoiminta palvelee liikenne-, energia- ja teollisuustoimialoja. Vaisalan sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja Jarkko Sairanen sanoo tiedotteessa, että Forecan yrityssääpalvelutiimi tuo Vaisalalle uutta osaamista data-analytiikassa, sään liiketoimintavaikutusten ennustamisessa ja mallintamisessa.

– Kaupan tavoitteena on kehittää vieläkin tehokkaampia järjestelmiä päätöksenteon tueksi niille asiakkaille, joiden toimintoihin säällä on keskeinen vaikutus, Sairanen sanoo.

STT