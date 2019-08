Vakava ulosajo kiihdytysajoissa Lappeenrannassa

Lappeenrannassa on sattunut vakava onnettomuus kiihdytysajotapahtumassa, kertoo pelastuslaitos. Lentoasemalla pidetyissä kiihdytysajossa tapahtui ulosajo, jossa Ylen mukaan kuoli vantaalainen mies.

Poliisi ja pelastuslaitos vahvistivat STT:lle, että ilmailupäivien yhteydessä on tapahtunut vakava ulosajo, mutta eivät kommentoineet turmassa syntyneitä vammoja.

Ylen mukaan kiihdytysajoon osallistunut vantaalaismies menetti ajokin hallinnan yli 300 kilometrin tuntinopeudessa.

Lentoaseman tämän päivän tapahtuma on jo päättynyt.

Onnettomuus ei vaikuta Lappeenrannan lentoaseman lentoliikenteeseen, sillä asema on tänään muutenkin suljettu lentoliikenteeltä.

STT

