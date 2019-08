Valjakot valtaavat taas Wiurilan – WiuHu järjestää SM-kilpailut jo neljättä kertaa

Wiurilan Hevosurheilijat ry (WiuHu) järjestää ensi viikonloppuna valjakkoajon SM-kilpailut. SM-mitalit jaetaan Wiurilassa jo neljännen kerran.

SM-kilpailujen järjestäminen on pienelle seuralle suuri ponnistus.

– Kyllähän se vaatii meiltä kaikilta aika paljon. Vapaaehtoisia tarvitaan viitisenkymmentä, ja kun seurassa on vain reilut 30 jäsentä, niin miehet, poikaystävät, sukulaiset ja ystävät pyydetään mukaan talkoolaisiksi, kilpailujen turvallisuuspäällikkö ja seuran aktiivi Elli-Noora Vienonen kertoo.

Edellisen kerran valjakkoajon SM-kilpailut järjestettiin Wiurilan kartanon mailla kuusi vuotta sitten vuonna 2013. Salossa lajin SM-mitaleja jaettiin viimeksi kaksi vuotta sitten, kun valjakkoajossa kisattiin Sj-tallilla Halikossa.

Juhlavuottaan viettävä WiuHu järjesti ensimmäiset kansallisen tason valjakkoajokilpailut kaksikymmentä vuotta sitten vuonna 1999.

– Seura oli juuri perustettu ja saimme heti valjakkoajokilpailut järjestettäväksemme. Kyllä siitä kunnialla selvittiin, vaikka aikamoinen ponnistus se oli, muistelee Wiurilan kartanon vanha emäntä Anna Lisa Brüninghaus, joka on myös seuran perustaja.

Vuosien mittaan valjakkoajokilpailuja ja muita kilpailuja on pidetty useita, joten järjestelyt hoituvat jo rutiinilla.

– Kaikenlaista uutta on tullut vuosien mittaan. Varsinkin paperityöt ovat lisääntyneet ja erilaisia lupia tarvitaan enemmän, Brüninghaus kertoo.

Wiurilan mailla olevia maasto-osuuden esteitä on kunnostettu SM-kilpailuja varten. Maasto- eli maratonosuudelle on rakennettu myös kokonaan uusi este.

– Wiurilassa maasto-osuudella on kaikkiaan seitsemän estettä. SM-kilpailuissa saatetaan suorittaa yksi este kahteen kertaan, jolloin esteitä olisi radalla kahdeksan, suunnittelee kilpailun ypäjäläinen ratamestari Heikki Heiskanen.

Valjakkoajokilpailu on kolmipäiväinen. Vauhdikas ja yleisöystävällinen maasto- ja esteosuus ajetaan lauantaina.

– Esteosuutta voi seurata ratsastuskentältä, josta näkee miltei kaikki radalla olevat esteet, Heiskanen vinkkaa.

Perjantaina koulukokeen suorittavia valjakoita voi ihailla Kailinniituntien varrella Åminne-areenalla. SM-mitalit ratkeavat sunnuntaina samaisella areenalla ajettavan tarkkuuskokeen jälkeen.

– Valjakkoajo on laji, jossa mitalit ratkeavat käytännössä aina viimeisenä päivänä, jolloin jokaisella keilan päällä olevan pallon pudotuksella on merkitystä, Heiskanen kertoo.

Heiskanen on itse pitkänlinjan valjakkokuski sekä ratamestari. Ypäjän hevosopiston entinen opettaja ja rehtori aloitti kilpailemisen 1990-luvun puolivälin jälkeen suomenhevosella. Heiskanen on kilpaillut myös parivaljakoissa.

Viime vuodet hän on panostanut ratamestarin töihin.

– Olen ajanut kilpaa viimeksi kolme, neljä vuotta sitten.

SM-mitalit jaetaan tänä vuonna vain hevos- ja poniyksiköissä. Parivaljakoita, junioreita ja nuoria ei ole tarpeeksi, jotta näissä luokissa voitaisiin järjestää SM-kilpailut.

– Lajin parissa on kyllä harrastajia, mutta tavoitteellisten kilpailijoiden määrä on laskenut viime vuosina. Kilpailujen lähtömäärät ovat jääneet harmillisen pieniksi, toteaa Heiskanen. SM-luokkien lisäksi Wiurilassa on useita muita kilpailuluokkia helpoista vaikeisiin.

Heiskanen kehuu Wiurilaa hyväksi paikaksi järjestää valjakkoajokilpailuja.

– Kartanomiljöö sopii erinomaisesti valjakkoajon luonteeseen. Estealue on toimiva, vaikka jotkin kuskit pitävätkin sitä rankkana korkeuserojen vuoksi.

Valjakkoajon SM-kilpailut Wiurilassa ja Åminne-areenalla 30.8.–1.9. Perjantaina noin kello 10–15, lauantaina noin kello 10–15 ja sunnuntaina noin kello 11–15.