Valtori selvittää valtionhallinnon verkkosivujen tietoturvariskejä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on ryhtynyt selvittämään, millaisia parannustarpeita valtionhallinnon verkkosivujen tietoturvassa on. Eilen kaksi palvelunestohyökkäystä vaikeutti tai esti palvelujen käyttöä useilla viranomaisten verkkosivuilla. Hyökkäykset kohdistuivat poliisin, hätäkeskuksen, verohallinnon ja rajahallinnon verkkopalveluihin sekä Suomi.fi-tunnistautumispalveluun.

– Hyökkäys paljasti lähinnä pistemäisiä ongelmia. Nyt asioita käydään vielä tarkemmalla kammalla läpi, kertoo Valtorin tuotantojohtaja Tero Latvakangas STT:lle.

Latvakangas toteaa, että palvelunestohyökkäykset olivat vakavia ja vaikuttivat laaja-alaisesti.

Aamupäivän palvelunestohyökkäys aiheutti häiriöitä runsaan tunnin ajan. Iltapäivällä hyökkäys alkoi noin kello 16.30, ja verkkosivut saatiin jälleen toimimaan noin kello 19.

Vastaavanlainen laaja hyökkäys valtionhallinnon verkkopalveluihin tehtiin noin vuosi sitten, kerrotaan Valtorin tiedotteessa. Sen jälkeen valtionhallinnon palveluiden tietoturvaa on entisestään parannettu. Nyt oli kuitenkin vielä muutamia yhteyksiä, joiden kautta valtionhallinnon palveluita pääsi kuormittamaan.

”Hyökkäys on ilmeisesti ollut aika voimakas”

Latvakangas ei tässä vaiheessa lähde arvailemaan, kuka tai millainen taho saattaisi olla palvelunestohyökkäysten takana. Tapausta tutkii keskusrikospoliisi.

– Tutkinta on aivan alkuvaiheessa, eikä vielä ole mitään arviota epäillyistä, sanoo tutkintaa johtava komisario Marko Leponen.

– Hyökkäys on ilmeisesti ollut aika voimakas.

Leposen mukaan tässä vaiheessa ei voi arvioida sitäkään, olisiko hyökkäysten takana samoja tekijöitä kuin erilaisten aiempien palvelunestohyökkäysten. Niitä on kohdistunut muun muassa yritysten ja kuntien sivuille.

– Totta kai nämä otetaan tutkinnassa huomioon ja verrataan tapausta aikaisempiin, sanoo Leponen.

STT

Kuvat: