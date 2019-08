Valtiovarainministeri Lintilä lupaa budjetissa ennustettavuutta ja luotettavuutta – ei kertonut, milloin haittaverot tulevat voimaan

Valtionvarainministeri Mika Lintilä (kesk.) mukaan valtiovarainministeriön budjetilla osoitetaan, että hallitusohjelmasta ja hallituksen talouslinjasta pidetään kiinni.

Lintilä kertoo, että maailmalta on tullut paljon viestiä, joka on tuonut talouteen epävakaisuutta. Hänen mukaansa budjetin painopiste on niissä toimissa, joihin pystyy kansallisesti vaikuttamaan ja sitä kautta tukemaan Suomen taloutta.

Hänen mukaansa toimilla lisätään luottamusta ja ennustettavuutta siten, että talouden haasteisiin voidaan vastata.

Lintilä painottaa, että talouden suurin haaste on ihmisten työllistäminen.

– Se nousee ykköstavoitteeksi. Meidän on saatava työllisyyttä kasvatettua.

Hänen mukaansa työllistäminen on myös yritysten kannalta äärettömän tärkeää, sillä yritykset ovat sanoneet suurimmaksi ongelmakseen osaavan työvoiman löytämisen. Myös investointeja Lintilän mukaan tarvitaan.

Lintilä ei kuitenkaan valottanut työllisyystoimia sen tarkemmin, vaan työllisyydestä rakennetaan hänen mukaansa kokonaispaketti

Lintilä ei myöskään avannut sitä, milloin hallituksen suunnitelmat haittaverot tulevat voimaan. Hänen mukaansa ne käydään läpi ja jaksotukset tullaan selvittämään.

Budjettia sorvataan hyytyvän kasvun keskellä

Valtiovarainministeriö on kokoontunut tänään Espoon Moisniemeen viimeistelemään omaa ehdotustaan. Ministeriöt ovat tehneet omia menoesityksiään valtiovarainministeriölle jo aiemmin kesällä.

Lintilän mukaan talouden tilannekuva on yhteinen hänen ja virkamiesten kanssa. Tarkkoihin lukuihin on tarkoitus mennä myöhemmin iltapäivällä ja huomenna.

Valtiovarainministeriö neuvottelee myöhemmin tässä kuussa muiden ministeriöiden kanssa. Hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun puolivälissä.

Budjettia sorvataan hidastuvien kasvulukujen keskellä. Valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia.

Valtion budjetti eli talousarvio on vuosittainen valtion taloutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma, jossa päätetään budjettitalouden meno- ja tuloarvioista ja tarvittaessa alijäämän kattamiseen otettavasta velasta.

Vuoden 2019 budjetin loppusumma oli yli 55 miljardia euroa.

STT

