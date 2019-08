Valtiovarainministeri Lintilä: On mahdollista, että Suomen kasvuluku alkaa pian nollalla

On mahdollista, että Suomen talouskasvua kuvaava desimaaliluku alkaa pian nollalla, sanoo valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.). Hän odottaa saavansa budjettiriiheen tuoreet talousennusteet.

Lintilän mukaan Suomi kärsii vientivetoisena maana maailmantalouden laantuvasta kasvusta, johon vaikuttavat esimerkiksi mahdollinen sopimukseton brexit, Saksan hiipuva talous sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan kiihtyvä kauppasota.

– Jos kaikki eskaloituu, on hyvin lähellä, että mennään nollalla alkavaan kasvuun, Lintilä sanoo.

– Taantumassa emme kuitenkaan ole, vaan normaalissa suhdannevaihtelussa, Lintilä lieventää

Valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia.

Hallitus ei voi ajautua tilanteeseen, jossa sen 75 prosentin työllisyystavoite ei täyty, mutta suunnitellut menolisäykset toteutuvat, Lintilä sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Eduskuntatalossa.

– Ensi syksyn riihessä täytyy olla 30 000 todennettua uutta työpaikkaa. Siis VM:n (valtiovarainministeriö) todentamia. Silloin pysytään sillä 60 000 (tavoitetyöpaikan) janalla. Jos näin ei ole, pitää palata menopuolelle, Lintilä linjasi.

Eduskuntaryhmä haluaa uudistaa työttömyysturvaa

Ministeriöiden kahdenväliset budjettineuvottelut alkavat huomenna. Budjettiehdotus ensi vuodelle on yhteensä 57 miljardia euroa. Ehdotus on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Lintilän mukaan sen enempää kotitaloudet kuin yrityksetkään eivät odota hallitukselta dramaattisia uudistuksia esimerkiksi verotukseen. Sen sijaan halutaan vakautta ja ennustettavuutta.

– Meidän pitää tehdä kansallista kasvupolitiikkaa.

Keskustan eduskuntaryhmä katsoo tuoreessa kannanotossaan, että maan työllisyys- ja talouskehityksen kannalta olennaista on vauhdittaa yksityisiä ja julkisia investointeja kaikin keinoin. Ryhmän mukaan investoinnit ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa.

Keskustan eduskuntaryhmä kiirehtii myös työttömyysturvan uudistamista, jotta ihmisten työttömyysjaksot lyhenisivät.

Työllisyyspalveluja keskusta uudistaisi nykyistä toimivammaksi kokonaisuudeksi, joka vastaisi paremmin työnhakijan ja työnantajien tarpeisiin.

– Palveluista ja tuista pitää viestittää selkeästi, ymmärrettävästi ja saavutettavasti niin työnhakijoille kuin työnantajillekin, ryhmä linjaa.

STT

