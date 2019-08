Valtiovarainministeriö toimittaa tänään budjettiehdotuksensa ministeriöille – ehdotus julkaistaan myös verkossa

Valtiovarainministeriö toimittaa tänään budjettiehdotuksensa ministeriöille. Samalla ministeriö julkaisee ehdotuksen myös verkossa.

Budjettiehdotus ensi vuodelle on yhteensä 57 miljardia euroa eli noin 1,5 miljardia enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Ehdotus on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Ensi vuoden alijäämän arvioidaan kasvavan kuluvasta vuodesta puolella miljardilla eurolla. Valtionvelka nousee ministeriön arvion mukaan 109 miljardiin euroon.

Suomen valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi keskiviikkona, että budjettiehdotuksessa kaavaillut muutokset verotukseen ovat maltillisia. Keskiviikkona kerrottiin muun muassa, että ansiotuloverotukseen on tulossa 200 miljoonan euron kevennys.

Kevennys kohdistuu pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin sekä eläke- ja etuustulojen saajiin. Lisäksi ansiotuloverotukseen aiotaan tehdä ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus.

Valtiovarainministeri Lintilä korosti keskiviikkona jälleen työllisyyden kasvun ja investointien merkitystä Suomen talouden vahvistamisessa, sillä talouskasvu on hidastumassa ja maailmantalouden epävarmuus lisääntymässä.

Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi TE-palveluihin ehdotetaan tässä vaiheessa noin 15 miljoonan lisärahaa.

Neuvotteluja ministeriöiden kanssa käydään myöhemmin tässä kuussa. Hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun puolivälissä.

STT

Kuvat: