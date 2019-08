Varman sijoitukset tuottivat lähes 7 prosenttia – tuottoisin alkuvuosi 20 vuoteen

Työeläkeyhtiö Varman sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 6,9 prosenttia. Yhtiön mukaan kyse on tuottoisimmasta alkuvuodesta 20 vuoteen. Vuosi sitten Varman sijoitukset tuottivat 1,7 prosenttia.

Sijoitusten markkina-arvo nousi 46,5 miljardiin euroon. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, 15,3 prosenttia. Myös muiden osakkeiden, korkosijoitusten, pääomasijoitusten, hedgerahastosijoitusten ja kiinteistösijoitusten tuotot päätyivät plussalle.

– Ensimmäisen puolen vuoden tuotot olivat hyviä, vaikka reaalitalouden epävarmuus on selvästi noussut, arvioi Varman toimitusjohtaja Risto Murto tiedotteessa.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli Varmalle vahvin. Toisella neljänneksellä tuottokehitys maltillistui, mutta kaikkien omaisuuslajien tuotot olivat edelleen positiivisia.

– Kiristyvä kauppasota ja hidastuva globaali teollisuustuotanto iskevät väistämättä Suomen talouskasvuun. Samaan aikaan alhaisten korkojen taloutta elvyttävä voima vähenee, Murto sanoo.

Hän viittaa Yhdysvaltojen Kiinan väliseen kiihtyvään kauppasotaan, jolla on vaikutuksia reaalitalouteen.

Varman kilpailijan Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 6,0 prosenttia.

