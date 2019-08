Veikkaus joutui tarkasteluun

Mainoskohu ajoi rahapeliyhtiö Veikkauksen hankalaan tilanteeseen. Veikkaus veti paheksuntaa herättäneet mainokset pois, mutta kohu nosti keskusteluihin koko yhtiön roolin.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) antoi ymmärtää (SSS 8.8.), että Suomessa voitaisiin harkita Ruotsin lisenssimallin kaltaista järjestelmää nykyisen Veikkauksen monopoliaseman sijaan.

Monopoliyhtiö Veikkaus sai niskaansa arvosteluryöpyn räväköistä mainoksistaan. Yhtiön mainoksessa Keno-pelaaminen rinnastettiin päivärutiineihin kuten kahvinjuontiin. Kohu sai jatkoa, kun radiomainoksen terapeuttihahmo kehotti pelaamaan Toto-peliä.

Valtionyhtiön toimintaa valvovat poliitikot vaativat Veikkausta korjaamaan mainontaansa. Myös omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) aikoo keskustella yhtiön mainoslinjasta.

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski myönsi, että mainokset eivät olleet hyvän maun mukaisia eivätkä vastanneet yhtiön linjaa. Yhtiö veti saman tien puolet mainoksista pois ja käy läpi markkinointinsa ohjeistuksen ja pelisäännöt.

Mainoskohu osuu arkaan paikkaan. Suomi on saanut EU:lta poikkeusluvan rahapeliyhtiön monopoliasemalle. Erikoisasemaa on perusteltu vastuullisella pelaamisella ja peliongelmien ennalta ehkäisemisellä.

Räväkät pelaamaan houkuttelevat mainokset syövät monopoliyhtiön oikeutuksen uskottavuutta.

Kohumainokset nostivat esille paitsi mainonnan hyväksyttävyyden myös koko Veikkauksen monopoliaseman. Arpajaislain uudelleen käsittely on Rinteen hallituksen asialistalla.

Peliongelmien ehkäisemisen lisäksi Veikkauksella on tärkeä rooli suomalaisen taiteen, tieteen, urheilun ja järjestöjen rahoituksessa. Vuosittain yhtiö tuottaa tähän tarkoitukseen yli miljardi euroa. Se on valtava rahamäärä.

Jos yhtiön monopoliasema poistuu, pitää selvittää, mistä kerätään korvaavat rahavirrat. Ulkomaisten peliyhtiöiden lisenssimaksuista vastaavaa summaa tuskin saadaan.

Veikkauksella on vaikea tehtävä, kun pitää yhdistää pelihaittojen vähentäminen ja tuotto-odotusten täyttäminen. Valvontaa yhtiö tarvitsee joka tapauksessa nykyistä enemmän.