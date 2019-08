Venäjän kelluva ydinvoimala lähtee matkalle kohti Siperiaa

Venäjällä ryhdytään tänään hinaamaan maan ensimmäistä kelluvaa ydinvoimalaa Murmanskista kohti Siperiaa. Akademik Lomonosov -voimalan on määrä alkaa tuottaa loppuvuodesta sähköä Pevekin kaupungille Tshukotkan niemimaalla.

Energiaa tarvitaan niin kaivosteollisuudelle kuin kaupungin asukkaille. Lauttavoimala korvaa Pevekissä jo toimineen vanhemman ydinvoimalan.

Ympäristöjärjestöt ovat varoitelleet hankkeen vaaroista, Greenpeacen mukaan kyseessä on ”Tsherbnobyl jäällä”. Rakentajayhtiö Rosatomin mukaan voimala kestää niin jäiden paineen kuin mahdolliset tsunamiaallotkin. Jos reaktori jostain syystä ylikuumenisi, kylmää jäähdytysvettä on saatavilla riittämiin, yhtiö on muistuttanut.

Kelluvan voimalan rakentaminen venähti kymmenen vuoden pituiseksi, ja hanketta on moitittu kalliiksi. Rosatom toivoo kuitenkin seuraavien voimaloiden kulujen laskevan ja näkee pienemmille siirreltäville voimaloille mahdollisuuksia myös viennissä.

Noin 140 metriä pitkän ja 30 metriä leveän voimalalautan matka pitkin Koillisväylää on noin 5 000 kilometriä pitkä ja kestää sääoloista riippuen neljästä kuuteen viikkoa. Voimalan kaksi reaktoria ovat samanlaisia kuin Venäjän ydinkäyttöisissä jäänmurtajissa. Niiden yhteenlaskettu teho on 70 megawattia.

STT

Kuvat: