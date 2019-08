Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi vapautui vankilasta

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on vapautunut vankilasta 30 päivän tuomion jälkeen. Navalnyi tuomittiin heinäkuun lopulla liittyen mielenosoituksiin, joita Moskovassa on järjestetty reilujen paikallisvaalien puolesta.

Heti vapauduttuaan oppositiokasvo tuomitsi venäläisten viranomaisten ”terroriteot” mielenosoituksen alas ajamiseksi.

– Liike jatkaa kasvamistaan, ja hallinto vielä katuu sitä, mitä on tehnyt, Navalnyi sanoi toimittajille.

Aiemmin heinäkuussa Navalnyi kiidätettiin sairaalaan kesken tuomionsa. Oppositiojohtaja oli vankilassa ollessaan herännyt yöllä siihen, että hänen kasvojaan, korviaan ja niskaansa poltti.

Navalnyin asianajaja ja lääkäri ovat sanoneet, että oppositiojohtaja on saattanut altistua tuntemattomalle kemikaalille. Navalnyi itse epäili jonkun käyneen hänen sellissään, kun hän ei ollut paikalla.

Navalnyi on Venäjän näkyvimpiä oppositiohahmoja. Navalnyin lisäksi muun muassa oppositiopoliitikko Ljubov Sobol pidätettiin hänen ollessaan matkalla 3. elokuuta järjestettyyn mielenosoitukseen.

Putin: ”Venäjä kunnioittaa ihmisoikeuksia”

Moskovassa viime viikkoina kymmenettuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille vastustamaan päätöstä sulkea joukko oppositioehdokkaita paikallisvaalien ulkopuolelle. Protesteilla vaaditaan vapaita ja reiluja vaaleja.

Poliisi on puuttunut mielenosoituksiin voimakkaasti, ja uutistoimisto AFP:n mukaan noin 3 000 ihmistä on pidätetty kesän protestiaallon aikana.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi keskiviikkoisella Helsingin-vierailullaan Moskovan mielenosoituksia, kun suomalaismedia kysyi niistä lehdistötilaisuudessa. Putinin mukaan Venäjä kunnioittaa ihmisoikeuksia ja omien kansalaistensa oikeuksia.

Presidentin mukaan vastaavia mielenosoituksia tapahtuu myös muualla maailmassa ja Euroopassa.

Äänestäjissä mukana ”kuolleita sieluja”

Putinin mukaan tilanne on vaalien alla kiristynyt, koska vaalilautakunnat ovat kieltäneet ”muutamilta ehdokkailta” osallistumismahdollisuuden Moskovassa. Tämä johtuu presidentin mukaan siitä, että ehdokkaat olisivat esimerkiksi vääristelleen listoja heitä kannattavista äänestäjistä.

– Vaalitarkastuslautakunta on havainnut, että niissä on mukana kuolleita sieluja, kauan sitten kuolleita ihmisiä, Putin sanoi tulkin välityksellä.

Mielenosoituksilla on oltava viranomaisten lupa, Putin korosti.

– Jos lupaa ei ole, viranomaiset Moskovassa reagoivat samoin kuin muualla maailmassa. Tärkeää on, että mielenosoittajat, valvontaviranomaiset ja oikeusviranomaiset noudattaisivat kaikki Venäjällä voimassa olevia lakeja. Jos eivät noudata, seuraa rangaistus, joko hallinnollinen tai rikosrangaistus, Putin sanoi.

Räppäri tarjosi rahaa opiskelijan vapauttamisesta

Uutistoimisto AFP:n mukaan pidätettyjen joukossa on kymmenen ihmistä, joita saattaa odottaa jopa kahdeksan vuoden tuomio joukkomielenosoituksiin osallistumisesta.

Yksi näkyvimmistä pidätetyistä on vankilassa istuva 21-vuotias yliopisto-opiskelija Jegor Zhukov, joka on tullut tunnetuksi Putinin hallintoa kritisoivista ja Navalnyin kampanjointia tukevista Youtube-videoistaan. Moni pitää Zhukovia sankarinaan.

Miestä syytetään ”massahäiriön” aiheuttamisesta, joka koskee vain äärimmäisiä keinoja käyttäneitä mielenosoittajia. Tällaisia voivat olla tuhopoltto tai aseiden tai räjähteiden käyttö.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mitään näistä ei tapahtunut heinäkuisessa mielenosoituksessa, jossa Zhukov pidätettiin.

Monet Zhukovin opiskelijatoverit ja yliopiston opettajat ovat nousseet hänen rinnalleen. Jopa 300 yliopiston opetushenkilökunnan jäsentä on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa vaaditaan Zhukovin ja muiden opiskelijoiden oikeusjuttujen sulkemista.

Myös jotkut julkisuuden henkilöt ovat asettuneet Zhukovin tukijoukkoihin. Pietarilainen räppäri Oxxxymiron eli Miron Fjodorov osallistui mielenosoitukseen T-paidassa, johon oli painettu Zhukovin kasvot. Räppäri myös tarjosi oikeudenkäynnissä kahden miljoonan ruplan eli melkein 28 000 euron takuita Zhukovista.

– Jegor Zhukov on selvästi periaatteellinen, idealistinen kaveri, joka ei todellakaan rikkonut mitään lakia, Fjodorov kertoi AFP:lle.

