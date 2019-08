Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailulle Suomeen ensi viikon keskiviikkona

Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu työvierailulle Suomeen keskiviikkona 21. elokuuta, presidentin kanslia tiedotti keskiviikkona. Presidentti Sauli Niinistö ja presidentti Putin tapaavat Helsingissä.

Suomen ja Venäjän suhteiden ohella esillä ovat kanslian tiedotteen mukaan alueelliset ja kansainväliset kysymykset. Viralliset keskustelut käydään Presidentinlinnassa. Presidentit nauttivat vierailun päätteeksi illallisen Suomenlinnassa.

– Odotan mielenkiintoisia ja hyödyllisiä keskusteluja presidentti Putinin kanssa keskiviikkona 21. elokuuta Helsingissä, Niinistö kommentoi tapaamista Twitterissä.

Viime viikolla Niinistö kommentoi tulevaa tapaamista toteamalla sen olevan ”aika tavanomainen vierailu”.

Helsingin poliisi kertoi Twitterissä aloittaneensa vierailun turvajärjestelyjen suunnittelun. Poliisi huolehtii muun muassa tapaamispaikkojen turvallisuudesta ja liikenteen poikkeusjärjestelyistä.

Niinistö ja Putin tapasivat edellisen kerran huhtikuussa Arktisen foorumin yhteydessä Pietarissa. Suomessa Putin vieraili viimeksi viime vuoden heinäkuussa. Silloin hän tapasi Helsingissä myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin.

Niinistö: Mikään aihe ei ole tabu

Niinistö sanoi tiistaina Ahvenanmaan-vierailullaan, ettei Suomen ja Venäjän presidenttien välisissä keskusteluissa ole tabuaiheita.

– Virallisen tapaamisen ohella pidämme jälleen kerran kahdenkeskisen pidemmän keskustelutuokion illan mittaan. Nyt kun on useampaan kertaan tavattu, mikään aihe ei ole tabu, Niinistö sanoi medialle Maarianhaminassa.

Hän ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, nousevatko esimerkiksi Venäjän viimeaikaiset mielenosoitukset ja niihin liittyvät pidätykset hänen asialistalleen.

– Puhumme aika vapaasti monistakin asioista. En oikein pidä kohteliaana kertoa etukäteen, että mitä puheita otetaan.

Venäjä aloitti elokuun alussa suuren sotaharjoituksen Itämerellä. Niinistön mukaan harjoitus oli siinä mielessä yllätys, ettei siitä tullut etukäteistietoa.

– Ei ole kuitenkaan yllätys, että Venäjä järjestää yllätyksiä, Niinistö jatkoi.

Yleisesti Niinistö arvioi, että keskustelujen painopiste on siirtymässä Itämereltä arktiselle alueelle.

– Täytyy sanoa, että toinen painopiste on nyt arktisella alueella, ja monet pitävät sitä jopa merkittävämpänä kuin Itämeren tilannetta. Ja siellä ollaankin tilanteessa, että jako on tietyllä tavalla tekemättä ja tulijoita on paljon, Niinistö pohti.

STT

